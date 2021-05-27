O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika

O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu

27.05.2021 11:04

Deniz Kurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabet vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde SİDA'dan fırlatılan roketin işaretli hedefleri imha ettiği görülüyor.

Deniz Kurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.

6 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Ege ve Doğu Akdeniz'de başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA'nın katılımıyla devam ediyor. Dev tatbikat 6 Haziran'da sona erecek.

SİDA'DAN TAM İSABET

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" denildi.

O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu

GÜNDÜZ VE GECE GÖRÜŞ KABİLİYETİNE SAHİP

Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.

O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu

Doğu Akdeniz, Tatbikat, Milli, Füze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika


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