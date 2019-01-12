Son Dakika Haberleri: O Görüntü 'Tiyatro' Çıktı

O Görüntü 'Tiyatro' Çıktı

6 dakika önce

O görüntü 'tiyatro' çıktıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi yanındaki bayanı sözde bıçaklayarak kaçtı.

O görüntü 'tiyatro' çıktı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi yanındaki bayanı sözde bıçaklayarak kaçtı. Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda yaşanan olayda eşi ya da sevgili olduğu bilinmeyen bir bayanı defalarca sözde bıçaklıyor gibi yapan şahıs ve videoyu çeken kişilerin Ünye'nin adını farklı duyurmak için tiyatro yaptıkları ortaya çıktı.
Görüntülerde bayana üzerinden çıkarıp kurgu üzerine saplayan kişinin olay yerinden kaçtığı görülürken, görüntüleri çeken kişilerin ise kadının yanına yaklaştığı görülüyor. Olayın gerçek bir olaymış gibi sosyal medyaya düşmesinin ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.
Kurgu ve tiyatro
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre siber ekiplerin olayı incelediği, ilk incelemede olayın tamamen bir kurgu ve tiyatrodan ibaret olduğu belirlendi. Polis, görüntülerdeki kişileri ve çekenleri arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, 3. Sayfa
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