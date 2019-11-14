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O görüntülere soruşturma açıldı

6 saat önce

Türkiye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde ilkokul öğrencilerine yaptırılan Atatürk posteri önünde secde görüntülerinin biri de İznik'te bir ilkokulda yaşandı.

O görüntülere soruşturma açıldı, System.String[]

Türkiye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde ilkokul öğrencilerine yaptırılan Atatürk posteri önünde secde görüntülerinin biri de İznik'te bir ilkokulda yaşandı.


Özel bir okulda öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı önünde secde ettirildiği görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra büyük tepki topladı. Benzer görüntülerin biri de Bursa'da yaşandı. İznik'e bağlı Elbeyli Köyü İlköğretim Okulunda 10 Kasım anma töreninde ilkokulu öğrencilerine aynı koreografi sergiletildi. Tepki çeken görüntüler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin okul müdürü Özden Aşar Coşar hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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