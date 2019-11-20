O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı (2)

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şöyle dendi: "Sosyal medyada çıkan İslam dinine hakaret konulu bir kısım haberler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğu'nda görev yapan C.Y. (38) ve doğumlu Ç.G. (30) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır."