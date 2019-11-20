Son Dakika Haberleri: O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı (2)
Son Dakika Güncel O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı (2) - Son Dakika

O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı (2)

6 saat önce

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi.

O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı (2), System.String[]

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şöyle dendi: "Sosyal medyada çıkan İslam dinine hakaret konulu bir kısım haberler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğu'nda görev yapan  C.Y. (38) ve  doğumlu Ç.G. (30)  isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde  Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır."


Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
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