O Günlerde Yaşanılanların Acısını Unutmak Mümkün Değildir"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Prof. Dr. Yardım, mesajında, Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınan ve "postmodern darbe" diye adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 22 yıl geçtiğini belirtti.



Silahların gölgesinde siyasetin dizayn edildiğini kaydeden Yardım, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Manşetlerin tek bir merkezden çıktığı, en temel insan haklarının ayaklar altına alındığı, çeşitli hayali senaryolarla irtica yaygarası koparılarak ve inanca yönelik baskıların kat be kat arttırılarak haksız yere insanımıza zulüm edildiği, inancından dolayı kimilerinin işinden, okulundan ve vatanından olduğu, demokrasi ve insan haklarına pranga vurulan o günler, şükürler olsun ki tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. O günlerde yaşanılanların acısını unutmak mümkün değildir. Aynı odakların ve aynı amaca hizmet ederek taşeronluk yapanların, geçmişte olduğu gibi yakın tarihte de bize aynı acıları yaşatma amacında olduklarına 15 Temmuz sürecinde bir kez daha şahit olduk. Şu bilinmeli ki milletimiz, bu zihniyete ve bu taşeron odaklara asla müsaade etmeyecek ve müsamaha göstermeyecektir. Darbeciler dün olduğu gibi bugün de milletin vicdanında mahkum olmuşlardır."



Durer ise mesajında 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri ile 28 Şubat 1997'de yapılan "postmodern" darbenin ülkede çok büyük tahribatlar yarattığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemiz yeni yeni toparlanmaya başlamış iken acıdır ki 15 Temmuz gecesi devletimizin içinde yuvalanmış bir kesim hain, masum kolluk kuvvetlerinin ve milletin kanını akıtarak halkın iradesine yeniden kast etmişlerdir. Ülkemizde yeni bir darbe olayı daha patlak vermiştir. 28 Şubat, ülkemizde siyasi, hukuki, idari ve değişik toplumsal alanlarda birçok olumsuz değişimlere neden olan bir süreçti. Yaşanan bu postmodern darbe tarihe bir kara leke olarak geçti. Her ne kadar postmodern bir darbe olduğu ifade edilse de bas bayağı bir darbe olmuştur. Bu süreçte sırf alnı secdeye gittiği için 6 milyon dindar insan fişlenmişti. İzlerinin bin yıl devam edeceği iddia edilen 28 Şubat darbesi, bu imanlı milletin sayesinde birkaç yılda tarih olmuştur. Başta merhum Necmettin Erbakan hocamız olmak üzere dönemin mağdurları, onur ve haysiyet abideleri olarak milletin gönlünde yaşamaktadır. Bu iğrenç darbeye imza atanlar ise sadece utanç vesikaları olarak hafızalarda yer almaktadır."

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