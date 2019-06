O gurur parayla ölçülemez

Gazi Koşusunda zafere iki kez çok yaklaşmasına rağmen kıl payıyla avucundan kaçıran jokey Gökhan Gökçe, "Bugün şanssızlığı Scoutleo ile noktalamak istiyorum. Kazanırsam dünyalar benim olur, çılgınca sevinirim" dedi.



Cumhuriyet'in kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna 93 yıldır aralıksız düzenlenen ve 'Yarışların Efendisi' olarak anlan Gazi Koşusun bugün jokey Gökhan Gökçe için ayrı bir önem taşıyor. Tam 10 kez katıldığı bu büyük yarışta kupayı kıl payı kaçıran 30 yaşındaki jokey bugün şanssızlığını yenip Scoutleo ile zirveye adını yazdırmak istiyor.



Ankara'da 2200 mesafeli Mehmet Akif Ersoy Koşusunu starttan kötü çıkış yapmasına rağmen sonlarda yaptığı güçlü ataklarla kazanarak bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken ve Gazi favorilerinden biri olarak öne çıkan Scoutleo ve jokeyi Gökhan Gökçe bugün adlarını tarihe yazdırmak istiyorlar.



GURURU PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ



2014 yılında düzenlenen Gazi Koşusunu Suzi God isimli atla yarım boyla kaybeden, gecen yıl da Distant Shining'le ikinci olan jokey Gökhan Gökçe, "Böylesine anlamlı bir kupaya kaldıramamak içimde bir uhdedir. Kaybedince çok büyük üzüntü yaşadım. Bugün kazanırsam inanılmaz ve çılgınca sevinirim. Neler yaparım şu an bilemiyorum ama o üzüntülerimin izi ancak büyük coşkuyla silinir" dedi.



Bu kupayı rekor ikramiye için değil o gururu yaşayabilmek için çok istediğini belirten Gökçe "Cumhuriyet'in kurucusu, bugünlere gelmemizin, böylesi rahat bir hayat yaşamamızın sebebi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yazılı olduğu o güzel kupayı kaldırmak benim için her şeyden değerli. Başkaları ne düşünür bilemem ama ikramiyesi benim umurumda değil. Kazanacağım para değil kazanacağım gurur ve prestij değerli. Böyle bir onurun, gururun böylesi güzel kupanın para-pulla tarifi olmaz."



SCOUTLEO İLE KANTARMA BAĞIMIZ VAR



Kırbaç vurmayı hiç sevmediğini söylen Gökçe, "Hiç bir at sertlikle, kırbaçla terbiye olmaz. Ancak onun dilenden anlayarak uyum yakalar başarılı olursunuz. Scoutleo ile kantarma üzerinden konuşur anlaşırız. Tıpkı bir bebeğin kordonla anneye bağlıyken hiç konuşmadan anlaşması gibi bir durum bu."



Bazı atlar hırçınlık yapar, üzerindeki jokeyini dinlemez. Sadece o tip bir durumda otoritenin bende olduğunu göstermek için kırbaç kullanabilirim. Zaten bizim kamçılarımız da atın canını acıtmıyor. Ucundaki patpatın çıkardığı ses atı uyarmaya yetiyor. 17 yaşında küçük bir aprantiyken acemiliğim nedeniyle bir yarışta altımdaki ata gereksiz yere vurmuştum. Selim Kaya yarıştan sonra beni yanına çağırdı, 'Gitmeyen ata kamçı vurman sana bir başarı kazandırmaz. Boşu boşuna hiçbir zaman ata vurma' demişti. Bu uyarı kulağıma küpe oldu ve atını dövmeden, severek uyumu yakalayan bir jokey olmaya çalıştım" dedi.



ÇOCUKLUK HAYALİM BU KUPA



Gazi Koşusu için piste ilk kez 2005 yılında 14 yaşında, apranti okulu öğrencisi olarak çıktığını söyleyen Gökçe "O gün seremonide bayrak taşımıştım. O günden beri hayalimdir bu kupa. Bu hayalime iki kez çok yaklaştım olmadı inşallah bugün olacak."



BENİM HİÇ OYUNCAĞIM OLMADI



Adıyaman'ın köyünde 6 çocuklu bir ailede fakirlik içinde büyüdüğünü belirten Gökçe "Benim hiç oyuncağım, bisikletim filan olmadı. Köyde at araba gibidir. Çocukken tek eğlencem tek oyun arkadaşım atlardı. Babam İstanbul'a çalışmaya geldi, Attan anladığı için de seyis olarak iş bulunca bende jokey oldum."



YAMANLARBEYİ VE EKÜRİLER RAKİBİM



Gazi Koyusunda 21 at start alırken Gökhan Gökçe de kendisine rakip olarak Yamanlarbeyi ile ve Kurtel ekürisinin The Last Romance ve Long Runner isimli atlarını görüyor.



SCOUTLEO KAZANIRSA



Gökhan Gökçe'nin bineceği 17 numaralı, bordo beyaz forma renkli Scoutleo bu büyük yarışı kazanırsa Güzelocak ekürisi de bir dekora ortak olacak. Olası birincilikte üç yıl içinde birden fazla kez Gazi Koşusu kazanan Eliyeşil, Giraud, Kura ve Temel ekürilerinin arasına Güzelocak ekürisi de eklenmiş olacak. Bilindiği gibi Güzelocak ekürisi 2016'da Graystorm ile zafere ulaşmıştı.



İZMİR'İN UĞURU BİR BAŞKA



2006 yılında Ekrem Kurt Apranti Okulu'nu bitiren 17 yaşında İzmir'de Korkut Sultan isimi atla ilk yarışını kazanan Gökhan Gökçe, gene İzmir de Supporter isimli atla birinci olarak jokeyliğe terfi etmiş, ilk grup yarışını da daha 18 yaşındayken Doğubey isimli atla gene İzmir'de kazanmış.



Bugün bineceği Scoutleo ile de İzmir'de tanıştığını söyleyen Gökçe "İlk zaferimizi Şirinyer Hipodromu'nda kazandık. İlk günden birbirimizi çok sevince devam ettik ve dört yarış üst üste kazanarak Gazi Koşusuna kadar geldik. İnşallah bugün bu pistte yürek yüreğe adımızı tarihe yazdırmayı Allah bize nasip eder" dedi.

