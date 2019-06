'O gurur parayla ölçülmez'

Tam 10 kez katıldığı bu büyük yarışta kupayı iki kez kıl payı kaçıran 30 yaşındaki Gökçe , bugün bineceği Scoutleo adlı atla şanssızlığını yenmeyi hedefliyor. 2014'teki yarışı Suzi God'la yarım boyla kaybeden, geçen yıl da Distant Shining'le ikinci olan Gökçe, "Böylesine anlamlı bir kupayı kaldıramamak içimde bir uhdedir. Kaybedince çok üzülmüştüm. Bugün kazanırsam inanılmaz ve çılgınca sevinirim. Neler yaparım şu an bilemiyorum ama o üzüntülerimin izi ancak büyük coşkuyla silinir" diye konuştu.'İkramiye umurumda değil' Gazi Koşusu 'nu kazanmayı rekor ikramiye için değil, birinci olma gururunu yaşayabilmek için çok istediğini ifade eden Gökçe, sözlerine şöyle devam etti: " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bugünlere gelmemizin, böylesine rahat bir hayat yaşamamızın sebebi olan Mustafa Kemal Atatürk 'ün adının yazılı olduğu o güzel kupayı kaldırmak benim için her şeyden değerli. Başkaları ne düşünür bilemem ama ikramiyesi benim umurumda değil. Kazanacağım para değil, kazanacağım gurur ve prestij, değerli. Böyle bir onurun, gururun böylesi güzel kupanın para-pulla tarifi olmaz."Kırbaça karşıyım hiçbir at sertlikle terbiye olmazKırbaç vurmayı hiç sevmediğini söylen Gökhan Gökçe , "Hiçbir at sertlikle, kırbaçla terbiye olmaz. Ancak onun dilinden anlayarak uyum yakalar başarılı olursunuz. Scoutleo ile kantarma üzerinden konuşur anlaşırız. Tıpkı bir bebeğin kordonla anneye bağlıyken hiç konuşmadan anlaşması gibi bir durum bu" ifadelerini kullandı.BU KUPA ÇOCUKLUK HAYALİMGazi Koşusu için piste ilk kez 2005 yılında 14 yaşında, apranti okulu öğrencisi olarak çıktığını söyleyen Gökhan Gökçe, "O gün seremonide bayrak taşımıştım. O günden beri hayalimdir bu kupa. Bu hayalime iki kez çok yaklaştım olmadı, inşallah bugün olacak" dedi.SCOUTLEO REKOR iÇiN PiSTTEGökhan Gökçe'nin bineceği Scoutleo, Gazi Koşusu'nu kazanırsa, 3 yıl içinde birden fazla Gazi Koşusu kazanan Eliyeşil, Giraud, Kura ve Temel ekürilerinin arasına Güzelocak ekürisi de eklenecek. Hatırlanacağı üzere Güzelocak ekürisi 2016'da Graystorm ile zafere ulaşmıştı.