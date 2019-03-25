Son Dakika Haberleri: O Haberlerden Sonra Tehdit Almaya Başladım'

O Haberlerden Sonra Tehdit Almaya Başladım'

59 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yayınlanan bir yorum üzerine Soğukoğlu gazete yönetimine eleştirel bir mektup gönderdi.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yayınlanan bir yorum üzerine Soğukoğlu gazete yönetimine eleştirel bir mektup gönderdi. Mektupta, halkın çoğunluk oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı aleyhine bu tarz yorumların 'düşman görüntüsü' yarattığını belirterek, hassasiyet gösterilmesini istedi. Mektubu, basın özgürlüğüne müdahale olarak niteleyen Alman gazetesi ise Soğukoğlu'nun antetli kağıda yazdığı mektubu bu kez 'Büyükelçilik'ten öfke mektubu' başlığıyla yayınladı. Gazetenin haberine bu haberine diğer Alman gazeteleri de yer verdi. Gazetenin, sözlerini, soyadı yerine ön adıyla alaycı bir tavırla yayınladığını belirten Refik Soğukoğlu, bundan sonrasını şöyle anlattı:

YAYINLAMAK USULE AYKIRI

"Biz ikili görüşmelerde bu şikayetlerimizi hep dile getiriyoruz. Ama bir değişme olmayınca, yazılı olarak rahatsızlığımızı bildirmek istedik. Normalde bu tür resmi yazılar yayınlanmaz. Ama yayınladılar. Bu mektubu yayınlamak usule aykırı. Haberde bir diplomat hedef gösteriliyor. Bu tür haberlerde hassasiyet göstermek lazım. Haberin yayınlanması üzerine fazlasıyla tehdit içerikli mail aldım. Birkaç kez sokakta sözlü tacize uğradım. Çocuklarım okuldan gelirken takibe uğradı. Tehdit yazıları sokak ağzıyla yazılmış: 'Bunun hesabını ödersiniz. Buradan gidin. Yoksa biz sizi göndermesini biliriz' gibi sözler var. Destek yazıları da aldım. Onlar çok daha düzeyli."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:16 

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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