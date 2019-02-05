O Hastalara Müjde Komisyonda Kabul Edildi
48 dakika önce
ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
ALS, SMA
ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların araştırılması amacıyla komisyon kurulması kabul edildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: İHA
ALS, SMA Hastalıklarıyla İlgili Meclis'te Araştırma Komisyonu Kuruldu
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