Son Dakika Haberleri: O Hastalara Müjde Komisyonda Kabul Edildi

O Hastalara Müjde Komisyonda Kabul Edildi

48 dakika önce

ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

O Hastalara Müjde Komisyonda Kabul Edildi, System.String[]
ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların araştırılması amacıyla komisyon kurulması kabul edildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

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