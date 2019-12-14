O hastane Trabzon'da çıktı - Son Dakika
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O hastane Trabzon'da çıktı

6 saat önce

Sosyal medyada kısa süre büyük ilgi toplayan hastanede tavanında düşen işçi görüntüleri Trabzon'dan çıktı.

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Sosyal medyada kısa süre büyük ilgi toplayan hastanede tavanında düşen işçi görüntüleri Trabzon'dan çıktı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda ilgisiz olduğu gözlenen Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma, "Adam yere düşünce utandı, mahcup oldu, yüzü kızardı. Üzüldü hemen kendini toparlayarak hiç olmamış gibi etrafı toparlamaya başladı. Kendisine sadece bir şey oldu mu dedim. Kendisi de olmadığını söyledi" dedi.


Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nin 5. katında bulunan Enfeksiyon Servisi'nde internet hattı çektiği öğrenilen B.B. isimli teknisyen bir anda kendini tavandan düşerek yerde buldu. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamera görüntüsü büyük ilgi toplarken, görüntülerde teknisyen B.B.'nin tavan kısmında çalışma yaparken birden parçalanan panellerle birlikte yere düşüyor. Yaşadığı kısa şokun ardından toparlanan teknisyen ise çöken tavandan sarkan poşet parçalarını topluyor. Görüntülerde ilgisiz olduğu gözlenen Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma ise yaptığı açıklamada, teknisyeni gözlemlediğini ve yüzü kızardığı için yanına gidemediğini söyledi.


Ayma, "Hastanede 5. katta nöbette iken akşam saat 8-9 civarında hastanenin çatı katından bir kişi aniden koridora düştüğünü gördüm. Başlangıçta Sağlık Bakanlığının bir koruması olan polis memurunun çatıya çıkmış yere düştüğünü zannettim. Ancak sonradan baktığımda teknisyenmiş. Adam yere düşünce utandı, mahcup oldu, yüzü kızardı. Üzüldü hemen kendini toparlayarak hiç olmamış gibi etrafı toparlamaya başladı. Kendisine sadece bir şey oldu mu dedim. Kendisi de olmadığını söyledi. Başka bir şey de sormadım. Sadece adamı arkadan gözledim. Ayaklarının üzerine düşen birinden beklenen şey, ayaklarında, bacakları kırık olması. Ancak, adamda böyle bir şey yok. Adam işine normal devam ediyor" diye konuştu.


O anlara tanık olan hasta yakınlarından Haluk Vardar ise, hastasıyla ilgili doktordan bilgi alırken o anlara tanık olduğunu dile getirerek, "Hastamız Fatih Devlet Hastanesi 5 katında bulunan Enfeksiyon servisinde tedavi görüyordu. Hastamızın doktorundan bilgi alırken tavandan aşağı doğru bir kişinin koridora düştüğünü gördüm. O sıra ortalık toz duman içine kalmıştı. Yardım etmek isteğimizde gerek yok dedi. Ayaklarının üzerine düşmüştü. O sıra hastane personeli de yanına geldi. O an çok şaşırmıştık. Tavandan delik açıldı aşağıya doğru düştü. Orada çalışma yapılıyormuş. Tedavi görmedi işine devam etti. Yerdeki malzemeleri topladı bende bir şey yok deyip işine devam etti" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, teknisyen B.B. ise, olay sonrası açıklama yapmaktan kaçındı. - TRABZON

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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