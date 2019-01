- O hem öğrenci hem de şampiyon bir sporcu

- O hem öğrenci hem de şampiyon bir sporcuMUĞLA - Marmaris 'te yaşayan İlknur Kurt, Muaythai ve Kick Boks alanında birçok şampiyonluğu bulunuyor. Antrenörlüğünü babası Ahmet Kurt 'un yaptığı ve derslerini aksatmadan antrenmanlarını sürdüren milli sporcunun hedefi dünya şampiyonu olmak.Marmaris'te yaşayan İlknur Kurt, Muaythai ve Kick Boks alanındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Disiplinli bir çalışma programı gerektiren iki spor dalıyla uğraşan Kurt'un antrenörlüğünü babası Ahmet Kurt yapıyor. Aynı zamanda lise son sınıf öğrencisi olan başarılı sporcu, hem okuyor hem de profesyonel olarak sporla uğraşarak gençlere örnek oluyor. Başarılara doymayan Kurt'un, Amatör EMF Avrupa Kupası Şampiyonu (2016), Amatör Uluslararası Açık Karadeniz Kupası Şampiyon (2018), Kick Boks Star Fight Arena Organizasyonu Şampiyonu, Kick Boks King of Kings Organizasyonu İstanbul şampiyonlukları bulunuyor.Okula gittiği için antrenmanlarına sabahın erken saatlerinde başladığı belirten Kurt, "Okula gittiğim için sabahları saat 05.00'te uyanıyorum. Sabahları koşuyorum. Günde iki idman yapıyorum ama ileride bunu yükselteceğim. Amatör olarak Türkiye ve Avrupa derecelerim var. Milli takımla birlikte gittiğim Ukrayna 'nın Odesa kentinde düzenlenen Karadeniz Kupası'nda şampiyon oldum. Artık profesyonel maçlara çıkıyorum. Toplamda üç profesyonel maça çıktım. Üç maçı da kazandım. Yurt dışından da teklif aldım. Ama başka hedeflerim olduğu için onlara yoğunluk verdim. Milli takımla birlikte Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Şu an Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada şampiyon olursam, Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Hem Muaythai hem de Kick Boks branşından Dünya Şampiyonası'na gidersem benim için çok iyi olacak" dedi."Ailemle birlikte çalışıyorum"Ailesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini söyleyen başarılı sporcu, "Babamla küçüklüğümden beri çalışıyorum. Aynı şekilde annemle de çalışıyorum. Annem de Aikido hocası, o da her konuda bana destek oluyor. Babam antrenörüm, onunla çok alıştım. Maçta sadece onun sesini duyuyorum. Başka bir antrenör çıksa duyamam. Onu direk algılıyorum" açıklamasında bulundu.Küçük yaşlardan beri İlknur'la çalıştıklarını belirten antrenör baba Ahmet Kurt, "İlknur'u küçük yaştan beri çalıştırıyorum. Güzel başarılara imza attık. İlk zamanlar zordu. Son iki senedir yükselişte. Hedeflerimiz büyük dünyaya açılmak. Sponsor bulma konusunda sıkıntımız var. Sponsor bulamıyoruz. İlknur çok başarılı bir sporcu, ona destek olacak birileri olursa sevinirim. Bazen tartışıyoruz. Antrenman yapmak istemediği zamanlar oluyor, ben yapması için zorluyorum. Genelde beni iyi dinliyor. Şu an Kick Boks Türkiye Açık Kupası'na hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.Antrenmanlarda ablasını yalnız bırakmayan Laden Kurt ise, "Ablamla gurur duyuyorum. Annem ve babam beni de çalıştırıyorlar" dedi.