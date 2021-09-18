O heyecanı yaşamak için gün saymaya başladı

Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan yakışıklı oyuncu sevenleri yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Taşkan, bu kez çok başka bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. İdris Nebi Taşkan
, "Yakın zamanda ringlerde olacağım. Profesyonel olarak bir boks maçında yer alacağım. Menajerim ve prodüktörüm olan hocam Serdar Avcı ile hazırlıklara başladık. Spor, hayatımın büyük bir parçası zaten. 3 ay sonra ilk profesyonel maçım için İstanbul
'da ringe çıkacağım, şimdiden çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.