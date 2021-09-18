O heyecanı yaşamak için gün saymaya başladı

"Baht Oyunu" dizisinde canlandırdığı 'Rüzgar' karakteriyle büyük beğeni toplayan İdris Nebi Taşkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan yakışıklı oyuncu sevenleri yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Taşkan, bu kez çok başka bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. İdris Nebi Taşkan , "Yakın zamanda ringlerde olacağım. Profesyonel olarak bir boks maçında yer alacağım. Menajerim ve prodüktörüm olan hocam Serdar Avcı ile hazırlıklara başladık. Spor, hayatımın büyük bir parçası zaten. 3 ay sonra ilk profesyonel maçım için İstanbul 'da ringe çıkacağım, şimdiden çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Son Dakika

kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar

Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi

Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek

Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı