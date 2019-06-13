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O hırsız tutuklandı

8 saat önce

Kayseri'de bir fabrikaya giren hırsız, 16 güvenlik kamerasının kayıt işlemini durduran ancak kayıt öncesini hesaplayamayan ve sadece fabrikadaki belgeleri çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kayseri'de bir fabrikaya giren hırsız, 16 güvenlik kamerasının kayıt işlemini durduran ancak kayıt öncesini hesaplayamayan ve sadece fabrikadaki belgeleri çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir çelik kapı fabrikasında Cuma günü saat 17.20 sıralarında meydana gelen olayda fabrikanın anahtarını ele geçiren hırsız, fabrikaya girip, yarım saat içerisinde fabrikada bulunan 16 güvenlik kamerasının kayıt işlemini durdurdu. Güvenlik kameralarının kaydını durduran ancak fabrikaya girdiği ve fabrika içerisindeki önceki kayıtları hesaba katmayan hırsızın görüntülerde fabrikaya ait kaşe, elemanların giriş çıkış imza listesi, maaş bordroları, kimlere, hangi şehre mal gittiğinin ne kadar alacak vereceğinin olduğu yazan ajanda ve birkaç takı eşyası gibi önemli evrakları alıp, kapıyı tekrar kilitleyerek gittiği görülüyor.

Hırsızın fabrika içerisinde bulunan laptop, PC gibi malzemeleri çalmaması dikkat çekerken, hırsız götüremediği bir evrak dolusu çantayı ve koliyi de merdivene bırakıp gidiyor. Önceki kayıtlardan hırsızın gelişini ve fabrikaya girişini tespit eden polis ekipleri kısa sürede hırsızı yakaladı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
OSB, Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, 3. Sayfa
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