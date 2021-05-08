O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi' - Son Dakika

Ankara'da yaşayan Yasin Oyanık, tek başına çıktığı iyilik yolunda Ankara Abisi İyilik Derneğini kurarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmayı başardı. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AŞTi'den ayrıldıktan sonra kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Oyanık, doğmamış bebekten üniversite öğrencisine kadar yüzlerce vatandaşa yardım ulaştırdı.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada evsiz vatandaşların yaşadığı zorluklardan etkilenen 39 yaşındaki Yasin Oyanık, o günlerde yaptığı yardımları daha geniş kitlelere ulaştırma hayalini Ankara Abisi İyilik Derneği'ni kurarak gerçekleştirdi. Yaptığı yardımlarla kısa sürede çok sayıda insanın hayatına dokunmayı başaran Oyanık, yaptığı yardımları İnstagram sayfasında paylaşıp, insanların beğenisi topladı.

'Ankara Abisi İyilik Derneği' Başkanı Yasin Oyanık ve Başkan Yardımcısı Gül Kürkaya önderliğinde 19 Ocak'ta kuruldu. Ankara

Abisi İyilik Derneği üyeleri, derneğin resmi hesaplarından ve elden yapılan bağışlar sayesinde doğmamış bebeğe beşik yardımından üniversite öğrencisinin bursunu karşılamaya kadar her yaştan insana yardım ulaştırmaya başladı. Oyanık başkanlığındaki ekip, her gün kapı kapı dolaşıp başta yetim çocuklar olmak üzere kendilerine ulaşan kişilere yardım ediyorlar. Oyanık ve ekibi derneğe yapılan bağışların gerçek sahiplerine ulaştığı videoları da sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

Başkan Oyanık ve yardımcısı Kürkaya yapılan bağışlar sayesinde daha önce kollarında ve bacaklarında sorun olan küçük

Ahmet'in protez ve ortez ameliyatının ücretini ödeyerek yürümesini sağladılar.

AŞTİ güvenlik görevlisi olduğu esnada evsiz insanlara sabahları çorba dağıttığını belirten Oyanık, "Bu ihtiyaç sahiplerimize ulaştığımızı arkadaşlarımız gördükçe, biz de katkı sağlayabilir miyiz? dediler. Diğer ailelerimize başladık. Ramazan ayında erzak dağıtımına başladık. Özellikle çocuklar bizim ince çizgimiz. Biz çocuklara gidiyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz. Normal Ramazan erzak paketlerinde kuru bakliyatlar, yağ, şeker vardır. Ama biz çocukları düşündüğümüz için muhakkak erzak kolilerinin yanında oyuncaklar götürüyoruz ki çocuklar o Ramazan paketlerini bir hediye paketi olarak da görüyorlar. Onu açtıkları zaman o mutluluğu yaşasın diye mücadele ediyoruz" dedi.

Ailelere ihtiyaç yardımı yaptıkları zamanlarda değişik şeyler gördüğünü, yaşadığını ve hikayeler biriktirdiklerini ifade eden Oyanık, "Mesela çilek reçeli isteyen bir yavrumuz vardı. Annesi eşinden boşanmıştı ve kapıcı dairesinde yaşıyordu. Çocuğuna çilek reçeli alamamıştı. Biz ona gittik çilek reçeli götürdük Ramazan kolisinin yanında. O çocuğun mutluluğuna şahit olduk. Daha sonra arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bu işi devam ettirdik. İlerlettik dernek kurduk. 3-5 kişiyle derken şimdi yüzlere dernek üyemiz var. Yüzlerce yere ulaşmaya başladık elhamdülillah" diye konuştu.

Birisi engelli 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Ankara Abisi İyilik Derneği Başkan Yardımcısı Gül Kürkaya, 15 yıldır gönüllü olarak çalışıyor. "Var bir hayalimiz" ilkesiyle yola çıktıklarını aktaran Kürkaya, "Dernekler daha çok gıda dağıtımı olarak düşünülür. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz doğmamış çocuğumuzu bile onun beşiğini, kıyafetini ayarlamaktan tutun ki okul ihtiyaçları olan tabletlerini almada, üniversite öğrencilerimize burs hazırlamaya kadar hepsini yapıyoruz" dedi.

Ramazan ayından önce sağlık alanında yardımlara ağırlık verdiklerini belirten Kürkaya, "Ramazandan önce daha çok medikale çok yönelmiştik. Bir Döndü teyzemiz vardı. Seyredenler çok yakından tanıyorlar. Onun çok yüksek bir ameliyat ücreti vardı onu karşıladık. İşitme cihazını karşıladık. Bir tane Ahmet'imiz var. Artık biz ona Ahmet'imiz diyoruz çünkü hep beraber bir aile olduk. Onun ameliyat masraflarını karşıladık. Yürüyemiyordu, kollarını kullanamıyordu. Ama artık Ahmet çok güzel yürüyebiliyor. Öncesini ve sonrasını gördüğümüzde bir daha mutlu oluyoruz. Küçücük bir gönüllü grubuyduk şimdi kocaman bir aile olduk" diye konuştu.

Normalde Ramazan kolilerinde bakliyat ve yağ gibi malzemelerinde olduğunu dile getiren Kürkaya, "Ama biz öyle yapmadık ama özellikle pandemiden dolayı çok işsiz kalanlar oldu. Biz de daha çok kahvaltılıklara yöneldik. Bizim Ramazan kolimizin içinde peynirinden salamına, kadar konuldu. 500 çocuğa oyuncak, yüzlerce tablet dağıtıldı bu zamana kadar. Kolilerin sayısını bilmiyoruz artık. Kendimizle yarışıyoruz. Bir gün gıda dağıtımına gitmesek o gün kendimizde eksiklik hissediyoruz. Hangi ailemiz kaldı? diye" ifadelerini kullandı.

Gelen bağışları yardımlarda kullanırken mutlaka teyit ettiklerini kaydeden Kürkaya, ihtiyaç yardımı ailelere yardım yapmadan önce araştırma yaptıklarını söyledi. Kürkaya konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Biz bu yola önce inandık başladık ama şunu göz ardı edemeyiz ki; bize inanlar olmasa bu raddeye gelemezdik. Bize bir sürü oyuncaklar, ayakkabılar ve kıyafetler geliyor. Biz bunları gönderenlerin hiçbirini tanımıyoruz. Sadece bunlar bizim takipçilerimiz. Bizlere inanmasalardı bu şekilde yardım yapmazlardı. İyi ki bize inanmışlar, iyi ki bizi desteklemişler." - ANKARA