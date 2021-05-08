O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi' - Son Dakika

O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi'

08.05.2021 12:18

O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi' Güvenlik görevlisi olarak çıktığı yolda dernek kurarak hayalini gerçekleştirdi Kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yapılan bağışları ulaştırıyorlar Doğmamış bebekten üniversite öğrencisine kadar herkese yardım ediyorlar Ankara'da yaşayan Yasin Oyanık,...

O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi'

Güvenlik görevlisi olarak çıktığı yolda dernek kurarak hayalini gerçekleştirdi

Kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yapılan bağışları ulaştırıyorlar

Doğmamış bebekten üniversite öğrencisine kadar herkese yardım ediyorlar

ANKARA - Ankara'da yaşayan Yasin Oyanık, tek başına çıktığı iyilik yolunda Ankara Abisi İyilik Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmayı başardı. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AŞTi'den ayrıldıktan sonra kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Oyanık, doğmamış bebekten üniversite öğrencisine kadar yüzlerce vatandaşa yardım ulaştırdı.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada evsiz vatandaşların yaşadığı zorluklardan etkilenen 39 yaşındaki Yasin Oyanık, o günlerde yaptığı yardımları daha geniş kitlelere ulaştırma hayalini Ankara Abisi İyilik Derneği'ni kurarak gerçekleştirdi. Yaptığı yardımlarla kısa sürede çok sayıda insanın hayatına dokunmayı başaran Oyanık, yaptığı yardımları İnstagram sayfasında paylaşıp, insanların beğenisi topladı.

'Ankara Abisi İyilik Derneği' Başkanı Yasin Oyanık ve Başkan Yardımcısı Gül Kürkaya önderliğinde 19 Ocak'ta kuruldu. Ankara Abisi İyilik Derneği üyeleri, derneğin resmi hesaplarından ve elden yapılan bağışlar sayesinde doğmamış bebeğe beşik yardımından üniversite öğrencisinin bursunu karşılamaya kadar her yaştan insana yardım ulaştırmaya başladı. Oyanık başkanlığındaki ekip, her gün kapı kapı dolaşıp başta yetim çocuklar olmak üzere kendilerine ulaşan kişilere yardım ediyorlar. Oyanık ve ekibi derneğe yapılan bağışların gerçek sahiplerine ulaştığı videoları da sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

Başkan Oyanık ve yardımcısı Kürkaya yapılan bağışlar sayesinde daha önce kollarında ve bacaklarında sorun olan küçük Ahmet'in protez ve ortez ameliyatının ücretini ödeyerek yürümesini sağladılar.

AŞTİ güvenlik görevlisi olduğu esnada evsiz insanlara sabahları çorba dağıttığını belirten Oyanık, "Bu ihtiyaç sahiplerimize ulaştığımızı arkadaşlarımız gördükçe, biz de katkı sağlayabilir miyiz? dediler. Diğer ailelerimize başladık. Ramazan ayında erzak dağıtımına başladık. Özellikle çocuklar bizim ince çizgimiz. Biz çocuklara gidiyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz. Normal Ramazan erzak paketlerinde kuru bakliyatlar, yağ, şeker vardır. Ama biz çocukları düşündüğümüz için muhakkak erzak kolilerinin yanında oyuncaklar, cici boğazlar götürüyoruz ki çocuklar o Ramazan paketlerini bir hediye paketi olarak da görüyorlar. Onu açtıkları zaman o mutluluğu yaşasın diye mücadele ediyoruz" dedi.

Ailelere ihtiyaç yardımı yaptıkları zamanlarda değişik şeyler gördüğünü, yaşadığını ve hikayeler biriktirdiklerini ifade eden Oyanık, "Mesela çilek reçeli isteyen bir yavrumuz vardı. Annesi eşinden boşanmıştı ve kapıcı dairesinde yaşıyordu. Çocuğuna çilek reçeli alamamıştı. Biz ona gittik çilek reçeli götürdük Ramazan kolisinin yanında. O çocuğun mutluluğuna şahit olduk. Daha sonra arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bu işi devam ettirdik. İlerlettik dernek kurduk. 3-5 kişiyle derken şimdi yüzlere dernek üyemiz var. Yüzlerce yere ulaşmaya başladık elhamdülillah" diye konuştu.

Birisi engelli 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Ankara Abisi İyilik Derneği Başkan Yardımcısı Gül Kürkaya, 15 yıldır gönüllü olarak çalışıyor. "Var bir hayalimiz" ilkesiyle yola çıktıklarını aktaran Kürkaya, "Dernekler daha çok gıda dağıtımı olarak düşünülür. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz doğmamış çocuğumuzu bile onun beşiğini, kıyafetini ayarlamaktan tutun ki okul ihtiyaçları olan tabletlerini almada, üniversite öğrencilerimize burs hazırlamaya kadar hepsini yapıyoruz" dedi.

Ramazan ayından önce sağlık alanında yardımlara ağırlık verdiklerini belirten Kürkaya, "Ramazandan önce daha çok medikale çok yönelmiştik. Bir Döndü teyzemiz vardı. Seyredenler çok yakından tanıyorlar. Onun çok yüksek bir ameliyat ücreti vardı onu karşıladık. İşitme cihazını karşıladık. Bir tane Ahmet'imiz var. Artık biz ona Ahmet'imiz diyoruz çünkü hep beraber bir aile olduk. Onun ameliyat masraflarını karşıladık. Yürüyemiyordu, kollarını kullanamıyordu. Ama artık Ahmet çok güzel yürüyebiliyor. Öncesini ve sonrasını gördüğümüzde bir daha mutlu oluyoruz. Küçücük bir gönüllü grubuyduk şimdi kocaman bir aile olduk" diye konuştu.

Normalde Ramazan kolilerinde bakliyat ve yağ gibi malzemelerinde olduğunu dile getiren Kürkaya, "Ama biz öyle yapmadık ama özellikle pandemiden dolayı çok işsiz kalanlar oldu. Biz de daha çok kahvaltılıklara yöneldik. Bizim Ramazan kolimizin içinde peynirinden salamına, kadar konuldu. 500 çocuğa oyuncak, yüzlerce tablet dağıtıldı bu zamana kadar. Kolilerin sayısını bilmiyoruz artık. Kendimizle yarışıyoruz. Bir gün gıda dağıtımına gitmesek o gün kendimizde eksiklik hissediyoruz. Hangi ailemiz kaldı? diye" ifadelerini kullandı.

Gelen bağışları yardımlarda kullanırken mutlaka teyit ettiklerini kaydeden Kürkaya, ihtiyaç yardımı ailelere yardım yapmadan önce araştırma yaptıklarını söyledi. Kürkaya konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Biz bu yola önce inandık başladık ama şunu göz ardı edemeyiz ki; bize inanlar olmasa bu raddeye gelemezdik. Bize bir sürü oyuncaklar, ayakkabılar ve kıyafetler geliyor. Biz bunları gönderenlerin hiçbirini tanımıyoruz. Sadece bunlar bizim takipçilerimiz. Bizlere inanmasalardı bu şekilde yardım yapmazlardı. İyi ki bize inanmışlar, iyi ki bizi desteklemişler."

O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi'
O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi'
O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi'
O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi'

Güvenlik Görevlisi, Üniversite, Instagram, Ankara, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelirler giderleri karşılayamadı! Hazine nisanda 13,3 milyar lira açık verdi Gelirler giderleri karşılayamadı! Hazine nisanda 13,3 milyar lira açık verdi Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi         
12:56
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi         
11:46
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi         
11:24
Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek         
10:34
Mutant virüsün çocuklardaki etkisi katlanarak artıyor! Vakalardaki pozitiflik oranı yüzde 2'den 52'ye çıktı Mutant virüsün çocuklardaki etkisi katlanarak artıyor! Vakalardaki pozitiflik oranı yüzde 2'den 52'ye çıktı         
10:07
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor         
09:50
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak         
02:22
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 13:12:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: O ihtiyaç sahiplerinin 'Ankara abisi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement