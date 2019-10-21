O ikiliden geriye sadece fotoğraflar kaldı

Günlerce hastanede tedavi gören sahibini beklemişti

Dünyaya insanlık dersi veren köpeğin sahibi kalp krizinden öldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisini sürdürdüğü hastanede, babasının adını koyduğu köpeğinin günlerce kendisini beklediği 57 yaşındaki Murat Kahveci'nin köpeği ile olan dostluğu görenleri duygulandırmıştı. Kahveci, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. İkiliden geriye ise İHA'nın servis ettiği fotoğraflar kaldı.

Kent merkezinde yaşayan 57 yaşındaki Murat Kahveci, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavisini sürdürürken adını "Bayram" koyduğu köpeği hastane bahçesinden adeta insanlık dersi vermişti. İHA'ya konuşan Kahveci, köpeğiyle arasında özel bir bağ oluştuğunu anlatmış, "Tanıyanlar 'Bayram' diye tanıyor. Köpek demek ayıp olur. Hayvan sevgisi olmayanda insan sevgisi olmazmış" diye konuşmuştu.

Adeta insanlık dersi verdi

Yıllar önce hayatını kaybeden babası Bayram Kahveci'ye olan sevgisi nedeniyle oğlunun adını da Bayram koyduğunu ifade eden Kahveci, 2 yaşındayken aldığı Golden cinsi köpeğine de "Bayram" ismini koymuştu. Trafik kazası öncesinde de kalp rahatsızlığı nedeniyle 8 yıldır tedavi gördüğünü anlatan Murat Kahveci, "Şu anda rahatsız olduğum için hastanelerdeyim. Uzun süredir hastanedeyim. Sadık dostum. Babamın adı ve çocuğumun ismini koydum. Beni terk etmeyen ölen babam. Babamın ve oğlumun ismi de Bayram. Bayram'la bağım uzun yıllara dayanır. Bunu çocuğum yerine koydum. Bununla yıllarımı geçirdim. Ben hastanedeyken bahçede beni bekliyor. Gece gündüz buradan ayrılmıyor. Ayrılmaz buradan. Buradan çıktığım zaman beraber gideriz. Ben buradan taburcu olunca zaten eve gideriz. Burada kaldığım sürece buradan hiç ayrılmaz. Çok sadık." diye ifade etmişti.

Kalp krizinden öldü

Gittiği her yerde köpeğini yanından ayırmayan Murat Kahveci'nin köpeğiyle olan dostluğu görenleri duygulandırıyordu. İHA'nın fotoğrafladığı ikili adeta dünyaya örnek olmuştu. Ancak Murat Kahveci, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçiren Kahveci, kaldırıldığı Karabük'teki hastanede yaşamını yitirdi. Kahveci'nin cenazesi Zonguldak'ta toprağa verilecek.