O İlçe 45 Gündür Kar Altında
1 saat önce
O ilçe 45 gündür kar altında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının 45 gündür belirli aralıklarla etkili olduğu ilçede kış çetin geçiyor Kar yağışı bugün sabahta ilçede etkili olduBİNGÖL - Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son 45 gündür belirli aralıklarla...
O ilçe 45 gündür kar altında Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde kar yağışının 45 gündür belirli aralıklarla etkili olduğu ilçede kış çetin geçiyor
Kar yağışı bugün sabahta ilçede etkili oldu
BİNGÖL - Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son 45 gündür belirli aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler yollarda, vatandaşlar ise çatılarda kar temizleme çalışması yapıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi diğer ilçesinde, diğer ilçelere ve kent merkezine göre kar yağışı daha fazla etkili oluyor. İlk karın 45 gün önce düştüğü ilçede vatandaşlar, bugün sabah tekrar karla güne uyandı. Gece başlayan kar nedeniyle kardan temizlenen bir çok nokta tekrar beyaza büründü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarını kardan temizlerken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışmaya başladı. Çatılarda biriken yoğun kar da vatandaşlar tarafından temizlenmeye çalışılıyor. Adıyaman
'dan Karlıova'ya gelen bir kişi ilk defa böyle bir kar gördüğünü belirterek şok olduğunu söyledi. İlçe halkı ise bu yıl kar bereketini yoğun olarak yaşadığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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