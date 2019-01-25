Son Dakika Haberleri: O İlçe 45 Gündür Kar Altında

O İlçe 45 Gündür Kar Altında

1 saat önce

O ilçe 45 gündür kar altında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının 45 gündür belirli aralıklarla etkili olduğu ilçede kış çetin geçiyor Kar yağışı bugün sabahta ilçede etkili olduBİNGÖL - Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son 45 gündür belirli aralıklarla...

O ilçe 45 gündür kar altında
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının 45 gündür belirli aralıklarla etkili olduğu ilçede kış çetin geçiyor
Kar yağışı bugün sabahta ilçede etkili oldu

BİNGÖL - Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son 45 gündür belirli aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler yollarda, vatandaşlar ise çatılarda kar temizleme çalışması yapıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi diğer ilçesinde, diğer ilçelere ve kent merkezine göre kar yağışı daha fazla etkili oluyor. İlk karın 45 gün önce düştüğü ilçede vatandaşlar, bugün sabah tekrar karla güne uyandı. Gece başlayan kar nedeniyle kardan temizlenen bir çok nokta tekrar beyaza büründü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarını kardan temizlerken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışmaya başladı. Çatılarda biriken yoğun kar da vatandaşlar tarafından temizlenmeye çalışılıyor.
Adıyaman'dan Karlıova'ya gelen bir kişi ilk defa böyle bir kar gördüğünü belirterek şok olduğunu söyledi. İlçe halkı ise bu yıl kar bereketini yoğun olarak yaşadığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı 2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:11:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O İlçe 45 Gündür Kar Altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]