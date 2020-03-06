O ilçede 3 gün sonra ikinci kez tank topu bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel O ilçede 3 gün sonra ikinci kez tank topu bulundu - Son Dakika

O ilçede 3 gün sonra ikinci kez tank topu bulundu

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı mahallede 3 gün sonra ikinci kez patlamamış tank topu mühimmatı bulundu.

O ilçede 3 gün sonra ikinci kez tank topu bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı mahallede 3 gün sonra ikinci kez patlamamış tank topu mühimmatı bulundu.

Gözsüz Mahallesi kırsalı Taşlık mevkiine piknik yapmaya giden iki arkadaş, ateş yakmak için çalı parçası toplamaya çıktı. Çalıların arasında 75 mm çapında patlamamış tank topu mühimmatı olduğu ortaya çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Malkara İlçe Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kepçe yardımıyla kazılan çukura konulan tank topu mühimmatı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. İmha işlemi sırasında jandarma, acil servis ve itfaiye ekipleri de görev aldı. Öte yandan, 3 gün önce de aynı mahallenin Tavşantepe kırsalında 105 mm çapında tank topu mühimmatı bulunmuştu.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

Jandarma, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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