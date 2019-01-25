Son Dakika Haberleri: O İlçede 45 Gündür Kar Etkili Oluyor

O İlçede 45 Gündür Kar Etkili Oluyor

2 saat önce

Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son 45 gündür belirli aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

O İlçede 45 Gündür Kar Etkili Oluyor, System.String[]
Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son 45 gündür belirli aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler yollarda, vatandaşlar ise çatılarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi diğer ilçesinde, diğer ilçelere ve kent merkezine göre kar yağışı daha fazla etkili oluyor. İlk karın 45 gün önce düştüğü ilçede vatandaşlar, bugün sabah tekrar karla güne uyandı. Gece başlayan kar nedeniyle kardan temizlenen bir çok nokta tekrar beyaza büründü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarını kardan temizlerken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışmaya başladı. Çatılarda biriken yoğun kar da vatandaşlar tarafından temizlenmeye çalışılıyor.

Adıyaman'dan Karlıova'ya gelen bir kişi ilk defa böyle bir kar gördüğünü belirterek şok olduğunu söyledi. İlçe halkı ise bu yıl kar bereketini yoğun olarak yaşadığını aktardı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Güncel
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