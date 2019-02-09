O İlçede Başıboş Köpek Tedirginliği

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi merkezinde çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi merkezinde çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Her geçen gün başıboş köpeklerin sayısının artmasından vatandaşlar endişe duyuyor.



İlçede, son günlerde cadde ve sokaklarda sürü halinde dolayan başıboş köpekler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşın korkulu rüyası olmaya başladı. Esnaf ve mahalle sakinleri, hayvanlar için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.



Köpeklerin durumuna üzüldüğünü belirten ve hayvanlara gerekli ilginin gösterilmediğini söyleyen vatandaşlar; "Maalesef hayvanların durumu bizi üzüyor. Hayvanlar için toplama merkezi yetersiz ve bakımsız, sokakta gezen hayvanların bir şekilde zarar vermesini, hastalık yaymasını engellenmelidir. Yetkililer bu konuda duyarsız davranıyor. Sokakta köpeklerin bu şekilde dolaşması bizleri üzüyor" dediler. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu