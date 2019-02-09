Son Dakika Haberleri: O İlçede Başıboş Köpek Tedirginliği

O İlçede Başıboş Köpek Tedirginliği

8 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi merkezinde çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

O İlçede Başıboş Köpek Tedirginliği, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi merkezinde çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Her geçen gün başıboş köpeklerin sayısının artmasından vatandaşlar endişe duyuyor.

İlçede, son günlerde cadde ve sokaklarda sürü halinde dolayan başıboş köpekler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşın korkulu rüyası olmaya başladı. Esnaf ve mahalle sakinleri, hayvanlar için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Köpeklerin durumuna üzüldüğünü belirten ve hayvanlara gerekli ilginin gösterilmediğini söyleyen vatandaşlar; "Maalesef hayvanların durumu bizi üzüyor. Hayvanlar için toplama merkezi yetersiz ve bakımsız, sokakta gezen hayvanların bir şekilde zarar vermesini, hastalık yaymasını engellenmelidir. Yetkililer bu konuda duyarsız davranıyor. Sokakta köpeklerin bu şekilde dolaşması bizleri üzüyor" dediler. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:19 Kaynak: İHA

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