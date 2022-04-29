O ilçede bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktan - Son Dakika
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O ilçede bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktan

29.04.2022 10:44

O ilçede bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktanELAZIĞ Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kaymakamlık, Ramazan Bayramı öncesi bir yandan ev ev dolaşıp vatandaşlarının şeker ve kolonyasını dağıtırken diğer yandan da 50 yaş üzerindeki yaşlıların tıraşını yaptırıyor.

O ilçede bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktan

ELAZIĞ Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kaymakamlık, Ramazan Bayramı öncesi bir yandan ev ev dolaşıp vatandaşlarının şeker ve kolonyasını dağıtırken diğer yandan da 50 yaş üzerindeki yaşlıların tıraşını yaptırıyor.

24 Ocak 2020 depreminin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Vural, farklı bir proje hayata geçirdi. Sürekli vatandaşın ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kaymakam Vural, Ramazan Bayramı öncesi yine ilçe sakinlerini unutmadı. Hayata geçirilen proje ile kaymakamlık tarafından ev ev dolaşılarak vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya dağıtıldı. Aynı zamanda 50 yaş üssü vatandaşların saç sakal tıraşları ise ücretsiz yapıldı. Yaptığı çalışmalar ile şehri farklı bir konuma getiren Kaymakam Vural, vatandaş tarafından taktir topluyor.

Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Yunus Emre Vural, "Ramazan ayı bizim kültürümüzde birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın çok olarak yaşandığı mübarek, güzel bir ay. Bizde bu güzel ayın ruhuna uygun olarak ve sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirerek vatandaşlarımıza pek çok yardımlarda bulunmuştuk. Esnaflarımızla, öksüz yetim ailelerimizle, şehit ailelerimizle, halkımızla aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmıştık, bir araya gelmiştik. Esnaflarımızla geçen yıl ve bu yıl yardımlarımızı yaptık, zimem defteri geleneğinin devamı olarak vatandaşlarımızın marketlerdeki, bakkallardaki bazı sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bu bayram içerisinde de vatandaşlarımızın hepsinin evine giremeyiz bayramını kutlayamayız. Ancak bir kolonya bir şeker ikram edebiliriz diyerek onların evine konuk olmak istedik ve böyle bir projeye imza attık. Özellikle yaşlılarımızın bayram tıraşını ayaklarına giderek veya çarşıda uğrak bir noktada berberlerimiz kendilerini ziyaret ederek bayram tıraşlarını gerçekleştirmiş oldu. Bende çocukken babamla, dedemle birlikte bayram öncesinde berbere gider onlar saç sakal tıraşlarını olur bende saç tıraşımı olurdum. O günleri hatırladık ve neden sivrice ilçesinde de böyle tatlı güzel bir hatıra bırakmayalım dedik. Depremden sonra hep acılarla anılan, yıkımla, inşaatla anılan güzel beldemizin artık daha hoş haberlerle anılmasını istedik ve devlet millet birlikteliğini ve kaynaşmayı üst seviyeye taşımak adına böyle bir projeye imza attık" dedi.

Bayram öncesi bedava tıraşını olduğu aktaran Sadettin Çingiz "Tıraş oldum. Sağolsun kaymakamımız ve devletimiz biz 50 yaş ve üzerini tıraş ettirdi. Milletimize yardımcı oluyorlar her türlü gıda yardımı, para yardımı yapılıyor, fakirlere yardımcı oluyorlar. Bayram öncesi bedava gelip tıraşımı oldum benden para almadılar. Allah razı olsun kaymakamımızdan, devletimizden daha bundan da iyisi olmaz" diye konuştu.

O ilçede bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktan
O ilçede bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktan
O ilçede bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktan
O ilçede bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktan

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Ramazan, Sivrice, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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