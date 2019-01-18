Son Dakika Haberleri: O İlçede Karneleri Veliler Aldı

O İlçede Karneleri Veliler Aldı

51 dakika önce

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği ve soğuk havanın etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çok öğrencinin karnesini velileri almak zorunda kaldı.

O İlçede Karneleri Veliler Aldı, System.String[]
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği ve soğuk havanın etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çok öğrencinin karnesini velileri almak zorunda kaldı.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının en çok yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise hava sıcaklığı eksi 15 derecelere kadar düştü. İlçede son 3 haftada yağan kar kalınlığının 2 metreyi geçmesi nedeniyle öğrenciler sadece 2 gün okula gidebildi. Türkiye genelinde olduğu gibi ilçede de yarı yıl tatili nedeniyle bugün de karneler dağıtıldı. Her ilde özellikle ilk okul öğrencileri aileleriyle karne alırken, Karlıova'da kar ve soğuk hava nedeniyle bir çok öğrenci okula gelemedi. Öğrencilerin yerine velileri okula giderek karneleri aldı.

Karın yanı sıra havanın da çok soğuk olduğunu belirten öğrenci velileri, bu yüzden karneleri almak için okula kendilerinin gittiğini söyledi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Türkiye, Karlıova, Bingöl, Kar, Güncel
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