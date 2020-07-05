O ilçeden bir acı haber daha... Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü - Son Dakika

O ilçeden bir acı haber daha... Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Önce yastık kullanan anne, bebeğin ölmediğini görünce boğazını sıkarak öldürdü

KAYSERİ - Kayseri'de üvey babanın 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdüğü Pınarbaşı ilçesinde bu kez anne 3 haftalık kız bebeğini boğarak öldürdü.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kemaliye mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe Bülbül, babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek'i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe Bülbül, küçük Melek'i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.

Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe Bülbül polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe Bülbül'ün emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.