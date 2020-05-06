O ilçemizde 500 milyonluk yatırım ve hibe okul sevinci

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çelik firması tarafından bin 500 kişinin çalışacağı 500 milyon liralık dev yatırımın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığa hibe edilecek bir meslek lisesi inşa edilecek olması sevinçle karşılandı.



Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak fabrika için uzun süredir yapılan görüşmeler sonrası Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. 'ye yer tahsis işlemi tamamlandı. Osmaneli'nde bin 500 kişinin çalışacağı fabrikada, ilçede sevinçle karşılandı.



"2023 yılında hizmete girmesi planlanan Osmaneli- Bursa YHT hattının Osmaneli'nin değerini 2'ye, 3'e katladı"



Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, böylesine büyük yatırımın ilçelerine kazandırılmasına şahitlik ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu yatırım Osmaneli-Bursa ve sonrası Gemlik Körfezine lojistik anlamda yatırımları da etkileyecek. 2023 yılında hizmete girmesi planlanan Osmaneli-Bursa YHT hattının ilçemizin değerini 2'ye, 3'e katladı. Bu büyük yatırımın Osmaneli hedefleri için oluşturduğumuz birlik ve beraberliğimizin bir sonucu olduğunu ve sonrası daha birçok yatırımın ilçemize gelmesinin de mümkün olacağını ifade etmek isterim. İlçemize bin 500 kişi çalışacağı 500 milyonluk yatırım için emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede, Valimiz Bilal Şentürk, Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Başkanımız Fikret Karabıyık, Kaymakamımız Naif Yavuz, İl Genel Meclisi üyelerimiz, Osmaneli OSB yönetim kuruluna ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Son olarak holding sahiplerine ve yöneticilerine ilçemize yatırım yapmak için seçtikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK