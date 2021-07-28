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O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı - Son Dakika

O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı

28.07.2021 16:13
O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, bayramda nüfusun 3 kat artmasıyla vaka sayılarında artış görüldüğünü, günlük vaka sayılarının ortalama 90 bandında seyrettiğini söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, bayramda nüfusun 3 kat artmasıyla vaka sayılarında artış görüldüğünü, günlük vaka sayılarının ortalama 90 bandında seyrettiğini söyledi.

Sivas il Pandemi Kurulu Olağan Toplantısı, Vali Salih Ayhan Başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ayhan toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunarak kentteki salgın sürecini anlattı. Tarihi Valilik Binasında gerçekleştirilen toplantıya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve il pandemi kurulu üyeleri katıldı.

Nüfus arttı

Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Bayram dolayısıyla iller arasında yoğun bir yolcu hareketliliği oldu. Buna bağlı olarak da ülke genelinde salgın ile ilgili bir artış gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Nüfusumuzun yaklaşık 3 kat arttığını söyleyebilirim. Buna bağlı olarak da ilimizde vaka sayılarında bir kıpırdanma olduğunu8 söyleyebiliriz. Normalleşme döneminde ilimizin durumunu değerlendirecek olursam, 10 Temmuz-16 Temmuz vaka oranımız 60,56 olarak gerçekleşti. 17 Temmuz - 23 Temmuz dönemi (100 binde) Vaka oranımız 69,98 olarak gerçekleşti. Bayram yoğunluğu dolayısıyla burada bir artış söz konusu. Ama durumumuz kontrol edilebilir durumda" dedi.

"Aşı olmayanlarla ilgili farklı adımlar atılabilir"

Salgınla mücadelede aşının önemine değinen Vali Ayhan, "Salgınla mücadelede birinci önceliğimiz artık aşılama sayımızı artırmak. En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık. Şu an hastaneye gelen pozitif sayılarımızda aşı olmayanların çok yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Aşı olmayan vatandaşlarımıza çağrımızı buradan söylüyoruz. Tekrar yeni kısıtlamalara gitmemek, tekrar yeni travmalar yaşamamak artık bu defteri kapatmak için herkesin sorumluluk alması herkesin aşı olması gerekmektedir. Yakında eğitim öğretim faaliyetleri de başlayacak. Eğer bu şekilde devam ederse aşı olmayanlarla ilgili belki farklı adımlar atılabileceği görülmektedir. Günlük vaka ortalamamız 60 ile 50 bandındaydı. Şimdi neredeysen 80-90'a çıktı. Artış başladı" şeklinde konuştu. - SİVAS

O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı
O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı
O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı
O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı

COVIRAN Bereket, Salih Ayhan, Bayram, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı - Son Dakika


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