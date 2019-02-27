Son Dakika Haberleri: O İlimizde Büyük Narkotik Operasyonu

O İlimizde Büyük Narkotik Operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 583 polis ve dedektör köpeklerin katılımı ile hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

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Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 583 polis ve dedektör köpeklerin katılımı ile hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 583 polis ve dedektör köpeklerle kent genelinde hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, şüpheli şahıslar durdurularak üst aramasından geçirildikten sonra GBT sorgulamaları yapıldı. Kahvehanelere giren güvenlik güçleri burada bulunan vatandaşları aradıktan sonra kimlik kontrolünden geçirdi. Dedektör köpek yardımı ile durdurulan araçlarda da arama yapıldı. Sürücüler, kimlik kontrolünden geçirilirken, iş yerlerinde de denetimler yapıldı. Uygulamada yakalanan şahıslar ile ele geçirilen malzemelerin daha sonra basınla paylaşılacağı kaydedildi.

(Murat Başal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

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