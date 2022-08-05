Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2)

Balıkesir 'de Kurban Bayramı 'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık ineği satın alıp, İzmir 'deki Kurtarılmış Hayvan Barınağı'na gönderen Haluk Levent , ineğe verilen adı sosyal medyada duyurdu. Levent, Twitter paylaşımında, "Kurban edileceğini anlayınca kaçan ve 26 gün dağlarda yaşayan düvemiz artık Ferdinand çiftliğinde. Ona 'Dağlar kızı Reyhan' adını verdik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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