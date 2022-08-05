Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2) - Son Dakika
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Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2)

05.08.2022 19:02
Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2)

O İNEĞE 'DAĞLAR KIZI REYHAN' ADI VERİLDİBalıkesir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık ineği satın alıp, İzmir'deki Kurtarılmış Hayvan Barınağı'na gönderen Haluk Levent, ineğe verilen adı sosyal medyada duyurdu.

O İNEĞE 'DAĞLAR KIZI REYHAN' ADI VERİLDİ

Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık ineği satın alıp, İzmir'deki Kurtarılmış Hayvan Barınağı'na gönderen Haluk Levent, ineğe verilen adı sosyal medyada duyurdu. Levent, Twitter paylaşımında, "Kurban edileceğini anlayınca kaçan ve 26 gün dağlarda yaşayan düvemiz artık Ferdinand çiftliğinde. Ona 'Dağlar kızı Reyhan' adını verdik" ifadelerine yer verdi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,


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Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği 'Ahbap' satın aldı Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği 'Ahbap' satın aldı 25 GÜN BOYUNCA KAÇAN DANA, İZMİR'E BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİTTİ 25 GÜN BOYUNCA KAÇAN DANA, İZMİR'E BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİTTİ
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Haluk Levent, Kurban, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2) - Son Dakika

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