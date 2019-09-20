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O isim etkisiz hale getirldi

52 dakika önce

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi.

O isim etkisiz hale getirldi, System.String[]

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi.

(İHA)

PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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