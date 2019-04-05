O İsim Tekrar Türk Telekom Stadyumu'nun Çimlerine Basacak

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı Türk Telekom Stadyumu'nda izleyecek.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı Türk Telekom Stadyumu'nda izleyecek. Müsabaka öncesinde Drogba'ya Başkan Mustafa Cengiz tarafından plaket verilecek.



1 LİG, 1 KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI



Kariyeri boyunca gösterdiği performans ile dünya futbolunda iz bırakan Didier Drogba, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2012-2013 sezonunda lig, 2013-2014 sezonunda ise Türkiye Kupası'nı kazandı. Drogba sarı-kırmızı forma ile ligde 53 maçta 20 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta 3 kez ağları havalandırdı.



2012 YILINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI



Yıldız futbolcu Premier Lig'de Chelsea forması ile 254 maçta sahaya çıktı ve 4 Premier Lig şampiyonluğu, 4 FA Cup zaferi yaşadı. Drogba, 2011-2012 sezonunda Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken, iki kez de Premier Lig gol kralı oldu. 2013 yılında Golden Foot ödülüne de layık görülen Didier Drogba, futbol dışında önemli sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı. Ülkesindeki iç savaşın sona erdirilmesi ve gelir adaletsizliği konularında sorumluluk alan Drogba'ya 2007 yılında Birleşmiş Milletler Gelişim Programı tarafından 'İyi niyet elçisi' unvanı verilmişti.



(İHA)

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Didier Drogba, Yeni Malatyaspor Maçında Türk Telekom Stadında Olacak

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