Üye Girişi
O isim uyardı: "Emekliyseniz maaşınıza haciz koydurmayın" - Son Dakika

O isim uyardı: "Emekliyseniz maaşınıza haciz koydurmayın"

20.01.2022 09:32
O isim uyardı: "Emekliyseniz maaşınıza haciz koydurmayın"

İcra davalarının önemli isimlerinden İcra Uzmanı Caner Çakı, emekli maaşlarına gelen hacizlerin kaldırılabileceğine dikkat çekerek, "Emekli maaşınıza haciz gelirse icra müdürlüğüne itirazda bulunarak kaldırın" dedi.

İcra davalarının önemli isimlerinden İcra Uzmanı Caner Çakı, emekli maaşlarına gelen hacizlerin kaldırılabileceğine dikkat çekerek, "Emekli maaşınıza haciz gelirse icra müdürlüğüne itirazda bulunarak kaldırın" dedi.

Korona virüs sürecinin ardından icra müdürlükleri hizmet vermeye çalışmaya başladı. Emeklilerin en fazla merak ettiği konuların başında emekli maaşlarına gelen hacizler, noktasında İcra Uzmanı Caner Çakı, önemli açıklamalarda bulundu. Çakı, emekli maaşlarına gelen hacizle ilgili açıklamalarda bulundu. Emekli maaşına gelen haczin kaldırılabileceğini söyledi.

"Emekli maaşından yapılan kesintisi alınan maaşın en fazla yüzde 25'i kadar yapılabiliyor"

Emekliler tarafından en fazla kendilerine yönetilen sorunun "Emekli maaşıma haciz gelir mi" olduğunu söyleyen Çakı, icra müdürlüklerinin alacaklının talebi üzerine emekli maaşlarından kesinti yaptığını hatırlatarak, "Emekli maaşından yapılan bu kesintisi alınan maaşın en fazla yüzde 25'i kadar yapılabiliyor. Zaten icra iflas kanununda bu, 2004 sayılı 83 üncü maddesine göre maaşlar, tahsisatlar, yaşlılık aylıkları, sigortalar ve yaşlılık sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler haczi, ancak kısmen caiz olan şeyler arasındadır ibaresi yer almış. Bu konuda icra memuru, emekli maaşı üzerinden haciz kesintisi taleplerinde, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olan miktarı saklı tutar ve geriye kalan kısım üzerinde haciz işlemi yapabilir. Öte yandan, kanun haciz işlemlerinde haciz yapılabilecek miktarın dörtte birinden az olamayacağını da belirtir. İcra müdürlükleri ise dörtte birlikte kısma haciz uygulamayı tercih etmektedir" dedi.

"BUNUN TEK İSTİSNASI İSE BORÇLUNUN BEN 'BU BORCU ÖDEMEK İSTİYORUM MAAŞIMDAN KESİLEBİLİR' DEMESİDİR"

Sosyal güvenlik hukukunda ise olayın farklı olduğunu belirten icra uzmanı Çakı, "İcra ve iflas kanunu emekli maaşlarına kısmi olarak hacze karar vermiştir. Fakat 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre çok farklıdır. Sosyal güvenlik hukuku, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesini yasaklamıştır. Kanun sadece bununla kalmayarak sigortalıların ve onların geride kalan eş, çocuk, ana ve baba gibi hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri koruma altına alınmıştır. Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekmektedir. Bunun tek istisnası ise borçlunun 'ben bu borcu ödemek istiyorum maaşımdan kesilebilir' demesidir" diye konuştu.

"5510 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINI TALEP EDİN"

Emekli maaşınıza haciz geldiği takdirde kanuna aykırı olarak haciz kesintisi yapıldığını ve bu kesintinin sonlandırılmasının mümkün olduğunu belirten Çakı, "Haciz kesintisi koyan icra müdürlüğüne başvurarak, 5510 sayılı kanunun uygulanmasını talep edin. Büyük ihtimalle talebiniz cevap bulacaktır. Bulmadığı takdirde ise icra tetkik merciine başvurarak, haczi yasak olan maaşınızın kesintiye uğradığını şikayet edebilirsiniz. İcra tetkik hakimi sizin şikayetinizi inceleyecek, maaşınızdaki haczin kaldırılması kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Emekli, İflas, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel O isim uyardı: 'Emekliyseniz maaşınıza haciz koydurmayın' - Son Dakika


Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor         
11:19
Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü? Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?         
11:18
Sadakatsiz son bölümde Aras sinir krizi geçiriyor! Asya ne karar verecek? Sadakatsiz son bölümde Aras sinir krizi geçiriyor! Asya ne karar verecek?         
11:04
Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı! Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!         
11:04
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:04 Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!
11:04 Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz
11:03 Sadakatsiz son bölümde Aras sinir krizi geçiriyor! Asya ne karar verecek?
11:00 Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı
10:51 TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!
10:51 TikTok'ta bebeğine çay veren anne linç edildi! İşte o görüntüler
10:47 Bilim Kurulu üyelerinden evde kalan yaşlılara uyarı: Elinizi bile öptürmeyin
10:46 Yunanistan'da din adamlar savaş uçaklarını kutsal suyla yıkayarak kutsadı!
10:45 BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir
10:36 "Enflasyon düşük gösteriliyor" iddialarına TÜİK Başkanı Dinçer'den yanıt: Kul hakkına girmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:22:29. #1.13#
SON DAKİKA: O isim uyardı: "Emekliyseniz maaşınıza haciz koydurmayın" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement