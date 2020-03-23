O iskele koronavirüs sebebiyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa O iskele koronavirüs sebebiyle kapatıldı - Son Dakika

O iskele koronavirüs sebebiyle kapatıldı

6 saat önce

Çanakkale'de 'Evde kal' çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar, iskelede balık tutmaya devam edince, bugün iskele olta balıkçılarına kapatıldı.

O iskele koronavirüs sebebiyle kapatıldı, System.String[]

Çanakkale'de 'Evde kal' çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar, iskelede balık tutmaya devam edince, bugün iskele olta balıkçılarına kapatıldı.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de de her geçen gün enfekte sayısında artış yaşanıyor. Hükümet tarafından vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapılırken, Çanakkale'de bu çağrıya uymayan vatandaşlar dikkat çekti. 21 Mart Cumartesi günü güneşli ve güzel havayı gören vatandaşlar liman iskelesine giderek balık tutmuştu. Bugün iskele olta balıkçılarına kapatıldı. Öte yandan, hafta sonu aralarında kadınların da bulunduğu amatör balıkçıların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görülmüştü. - ÇANAKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:35 Kaynak: İHA

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