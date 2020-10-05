O iskele yeni çiftlerin fotoğraf stüdyosu oldu - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve ilk günden itibaren Tekirdağlıların ve şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktası olan, Süleymanpaşa'ya bambaşka bir görüntü kazandıran Rumeli İskelesi, şimdi de eşsiz şehir ve deniz manzarası ile evlilik hazırlığı yapan ve yeni evlenen çiftler için adeta bir fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Çiçeği burnunda çiftler, nişan ya da nikah fotoğrafları için soluğu Rumeli İskelesi'nde alarak en mutlu günlerini iskelenin güzel arka planı ile ölümsüzleştiriyorlar.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, hafta sonu gerçekleştirdiği Rumeli İskelesi ziyareti sırasında nişan fotoğrafı çektiren bir çiftin mutluluğuna ortak olarak çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlerle bir süre sohbet eden Yüksel, gençlerin ömür boyu hatıralarında yer alacak fotoğraflar için Rumeli İskelesi'ni tercih etmelerinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

"Işıklı dev çerçeve yerleştireceğiz"

Yüksel, Süleymanpaşa'ya her anlamda hizmet eden yeni bir alan kazandırdıklarını ifade ederek, iskelede fotoğraf çektirmek isteyenler için de bir sürpriz hazırladıklarının bilgisini verdi. "Yuva kuracak çiftlerin 'Rumeli İskelesi Hatırası' fotoğrafları, çok yakında bir Süleymanpaşa geleneği haline gelecek gibi görünüyor. İskele ziyaretimiz esnasında, en mutlu günlerini Rumeli İskelesi'nde çekilmiş fotoğraflarla ölümsüzleştirmeye hazırlanan genç çiftimize rastladık. Nişan fotoğrafları için Rumeli İskelesi'nden daha güzel bir yer bulamadıklarını söyleyen kardeşlerimizi tebrik ederek, bir hatıra fotoğrafı da biz çektirdik. Bu arada arkadaşlarımdan, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere ve selfie tutkunlarına özel dev bir ışıklı çerçeve yapmalarını istedim. Üretimine başlandı, yakında iskelemizde yerini alacak" diye konuştu. - TEKİRDAĞ