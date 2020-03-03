O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası - Son Dakika

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde 2012 yılından 2014 yılına kadar yaşı küçük bir çocuğun istismar edilmesine ilişkin açılan kamu davasında istismarcılara 109 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası çıktı.

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde 2012 yılından 2014 yılına kadar yaşı küçük bir çocuğun istismar edilmesine ilişkin açılan kamu davasında istismarcılara 109 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası çıktı. Kararın onanmasının ardından Söke polisi izini kaybettirmeye çalışan zanlıları tek tek saklandıkları yerden toplayıp cezaevine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında bir ihbarı değerlendiren devlet görevlileri Söke ilçesinde bir çocuğun cinsel istismara uğradığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, olaya adı karışan 6 kişiyi yakalayıp adalete teslim etti. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından sanıklara verilen 109 yıl 8 ay 21 gün ceza onanınca Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon ile 6 zanlı değişik adreslerden alınarak cezaevine teslim edildi.


İstismarcılardan K.C.'ye 36 yıl, İ.U.'ya 21 yıl, F.E.'ye 18 yıl, S.A.'ya 18 yıl 1 ay 21 gün, F.İ.'ye 16 yıl, H.B.'ye 12 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Polis tarafından adliyeye getirilen ve hükümleri yüzlerine okunan zanlılar Söke Cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
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