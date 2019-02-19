O Kaçtı Horoz Kovaladı
1 saat önce
Hatay'da, horozla çocuk arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay
'da, horozla çocuk arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Antakya
'nın Narlıca
Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının çevresinde horozun kovaladığı çocuk, dakikalarca horozdan kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, çocuk sağlık ocağına sığınarak kurtuldu.
Çocukla horoz arasında yaşanan kovalamaca sosyal medyada ilgiyle izlendi. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:36 Kaynak: İHA
Çukur Dizisinden Etkilenen Bir Aile Soyadlarını Koçovalı Olarak Değiştirdi
Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi
Amik Ovası'nda Sular Yükseldi
Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler