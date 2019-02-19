Son Dakika Haberleri: O Kaçtı Horoz Kovaladı

O Kaçtı Horoz Kovaladı

1 saat önce

Hatay'da, horozla çocuk arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hatay'da, horozla çocuk arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının çevresinde horozun kovaladığı çocuk, dakikalarca horozdan kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, çocuk sağlık ocağına sığınarak kurtuldu.

Çocukla horoz arasında yaşanan kovalamaca sosyal medyada ilgiyle izlendi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

Narlıca, Antakya, Hatay, Güncel
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