Kuşadası'nda Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre, evde bulunan maymun bir anda açık bırakılan pencereden kaçtı.
Sahibinin peşinden koştuğu maymun korkunca, balkon demirlerine tutunup kaçmak istedi. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan maymunu, uzun sopalı balık ağıyla yakalayan kişi evin içine aldı.
O anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › O kaçtı, sahibi kovaladı! Yaramaz maymununu balık ağı ile yakalayabildi - Son Dakika