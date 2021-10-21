O anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kuşadası'nda Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre, evde bulunan maymun bir anda açık bırakılan pencereden kaçtı.

Son Dakika › Yaşam › O kaçtı, sahibi kovaladı! Yaramaz maymununu balık ağı ile yakalayabildi - Son Dakika

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