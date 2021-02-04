Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı

04.02.2021 11:39

O kadın bu kez yolcularla tartıştı Kahramanmaraş'ta garsonlarla tartışan, maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkaran, ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga eden Gülcan Ç.

O kadın bu kez yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ta garsonlarla tartışan, maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkaran, ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga eden Gülcan Ç. bu defa halk otobüsündeki yolcularla tartıştı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polis, kuaför ve garsonla tartışıp olay çıkartan Gülcan Ç. bu kez de bindiği halk otobüsünden yolcularla tartıştı.
Kahramanmaraş'ta bir çay bahçesinde garsonlarla tartışan, daha sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendini uyaran polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç. bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaptığı maske tartışmasıyla gündeme geldi. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolcularla tartışma sırasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç.'nin, bir sonra halk otobüsünden indiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı
Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı

Kahramanmaraş, Kuaför, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın belalısı genç kadın bu kez de yolcularla tartıştı - Son Dakika


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