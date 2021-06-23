Üye Girişi
O kahraman İHA'ya konuştu - Son Dakika

O kahraman İHA'ya konuştu

23.06.2021 13:46
O kahraman İHA'ya konuştu, System.String[]

Kuzey Irak'ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diYe bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla İHA'ya konuştu.

Kuzey Irak'ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diYe bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla İHA'ya konuştu. Kahraman uzman çavuş duygularını, "Bu ülkeyi bölmeyecekler, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacak. Gururluyum, bu vatana ve millete feda olsun" sözleri ile anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, drone ile yapılan bombalı saldırı sonrası gazi oldu. Kuzey Irak'ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile önceki gün meydana gelen sıcak temasta Mehmetçiğe hainler bombalı drone ile saldırdı. Birlikte görevli Afyonkarahisar Uzman Çavuş Yusuf Yayla, çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla'nın sağ bacağının diz altından kopmasına sebep oldu. Olayın ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yayla'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

"Bu vatana ve millete feda olsun"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı kahraman uzman çavuş Yayla, cep telefonu ile yaptığı görüntülü görüşmede olay anını ve sonrasını anlattı. Yayla "Kaderimi böyle yazılmış vatan sağ olsun söyleyecek başka söz yok. Bu ülkeyi bölmeyecekler, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacak. Gururluyum, Peygamberlikten sonra en büyük mertebe şehitlik ve gazilik Allah'ta bizlere gaziliği nasip etti çok şükür. Bu vatana ve millete feda olsun" dedi.

"Arkadaşları dronenin üzerine bastığını ve kendilerini kurtardığını söyledi"

Yayla'nın, Jandarma Özel Harekattan uzman çavuş olarak emekli olan ve Afyonkarahisar'da yaşayan babası İlyas Yayla (50) oğlunun bacağının kopmasına üzüldüğünü, ama ömür boyu gazilik bir unvanının da gururunu taşıyacaklarını kaydetti. Baba Yayla, "Yaralanması ve engelli kalacak olması bizi üzdü. Fakat her şekilde bu onuru biz taşıyacağız. Gurur duyuyoruz evladımızla. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Olay gece 21.45 civarı gerçekleşmiş. Drone ile saldırı gerçekleştirilmiş. Oğlum droneyi fark ettiğinde de müdahale etmek istemiş ve bir şekilde de yaralanmış. Arkadaşlarından öğrendiğimi kadarı ile onlarda oğlumun büyük bir cesaret gösterip, dronenin üzerine bastığını ve kendilerini kurtardığını' söylediler. Oğlumla telefon ile görüştüm ve sağlığı çok iyi. Daha iyi olacak inşallah hep birlikte iyi olacağız ve onu ayağı kaldıracağız" diye konuştu.

"Böyle acılar ben de yaşadım ve birçok arkadaşımın başında refakatçi kaldım"

Kendisinin emekli asker olduğunu ve oğlunun durumunu çok iyi anladığını belirten Yayla, kendisinin de görev yaptığı dönemde yaralanan birçok arkadaşının başında refakatçi kaldığını, şimdi de oğlu için refakatçi olacağını dile getirdi. Yayla duygu dolu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de özel harekattan emekli uzman çavuşum. 23 yıl terörle mücadele de hizmet vermiş bir kişiyim. Bundan önce böyle acılar ben de yaşadım ve birçok arkadaşımın başında refakatçi kaldım. Gerçekten ağır bir duygu. Şimdi evladımın başında kalıp onu ayağa kaldıracağım. Bu bir bayrak yarışı, kendisi mesleğe girdiğinde ben de o yıl emekliliğimi istedim ve ayrıldım. Aynı kapıda iki kişi olmaz diye düşümdüm, 5 yıldır emekliyim. Evladımda 6 yıldır hizmet veriyor, terörle mücadelenin içinde. Allah'a şükür kendisi sağ, en azından sarılabileceğimiz bir evladımız var. Gidip kendisine sarılıp hep birlikte ayağı kaldıracağız evladımı."

Hakkari'de tedavisi süren Uzman Çavuş Yayla'nın hafta içinde Ankara GATA'ya sevk edileceği ve tedavisine bir süre burada devam devam edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı, Uzman Çavuş, Silah, Irak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam O kahraman İHA'ya konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin 14:26 AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi 14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı 14:07 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 13:55 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış 13:48 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak 12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi 12:35 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete 12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi

Son Dakika Haberleri
14:33 Karadeniz'de gerilim arttı! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
14:25 AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin
14:09 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı
14:06 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
13:54 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
13:35 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı
13:15 EURO 2020'ye tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar damga vurdu
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
Karadeniz'de gerilim arttı! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı Karadeniz'de gerilim arttı! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı         
14:34
İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi         
14:16
Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı         
14:10
İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler         
13:59
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu         
13:52
Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı         
13:36
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi         
12:54
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 14:39:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: O kahraman İHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement