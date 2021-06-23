O kahraman İHA'ya konuştu - Son Dakika

Kuzey Irak'ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diYe bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla İHA'ya konuştu. Kahraman uzman çavuş duygularını, "Bu ülkeyi bölmeyecekler, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacak. Gururluyum, bu vatana ve millete feda olsun" sözleri ile anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, drone ile yapılan bombalı saldırı sonrası gazi oldu. Kuzey Irak'ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile önceki gün meydana gelen sıcak temasta Mehmetçiğe hainler bombalı drone ile saldırdı. Birlikte görevli Afyonkarahisar Uzman Çavuş Yusuf Yayla, çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla'nın sağ bacağının diz altından kopmasına sebep oldu. Olayın ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yayla'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

"Bu vatana ve millete feda olsun"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı kahraman uzman çavuş Yayla, cep telefonu ile yaptığı görüntülü görüşmede olay anını ve sonrasını anlattı. Yayla "Kaderimi böyle yazılmış vatan sağ olsun söyleyecek başka söz yok. Bu ülkeyi bölmeyecekler, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacak. Gururluyum, Peygamberlikten sonra en büyük mertebe şehitlik ve gazilik Allah'ta bizlere gaziliği nasip etti çok şükür. Bu vatana ve millete feda olsun" dedi.

"Arkadaşları dronenin üzerine bastığını ve kendilerini kurtardığını söyledi"

Yayla'nın, Jandarma Özel Harekattan uzman çavuş olarak emekli olan ve Afyonkarahisar'da yaşayan babası İlyas Yayla (50) oğlunun bacağının kopmasına üzüldüğünü, ama ömür boyu gazilik bir unvanının da gururunu taşıyacaklarını kaydetti. Baba Yayla, "Yaralanması ve engelli kalacak olması bizi üzdü. Fakat her şekilde bu onuru biz taşıyacağız. Gurur duyuyoruz evladımızla. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Olay gece 21.45 civarı gerçekleşmiş. Drone ile saldırı gerçekleştirilmiş. Oğlum droneyi fark ettiğinde de müdahale etmek istemiş ve bir şekilde de yaralanmış. Arkadaşlarından öğrendiğimi kadarı ile onlarda oğlumun büyük bir cesaret gösterip, dronenin üzerine bastığını ve kendilerini kurtardığını' söylediler. Oğlumla telefon ile görüştüm ve sağlığı çok iyi. Daha iyi olacak inşallah hep birlikte iyi olacağız ve onu ayağı kaldıracağız" diye konuştu.

"Böyle acılar ben de yaşadım ve birçok arkadaşımın başında refakatçi kaldım"

Kendisinin emekli asker olduğunu ve oğlunun durumunu çok iyi anladığını belirten Yayla, kendisinin de görev yaptığı dönemde yaralanan birçok arkadaşının başında refakatçi kaldığını, şimdi de oğlu için refakatçi olacağını dile getirdi. Yayla duygu dolu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de özel harekattan emekli uzman çavuşum. 23 yıl terörle mücadele de hizmet vermiş bir kişiyim. Bundan önce böyle acılar ben de yaşadım ve birçok arkadaşımın başında refakatçi kaldım. Gerçekten ağır bir duygu. Şimdi evladımın başında kalıp onu ayağa kaldıracağım. Bu bir bayrak yarışı, kendisi mesleğe girdiğinde ben de o yıl emekliliğimi istedim ve ayrıldım. Aynı kapıda iki kişi olmaz diye düşümdüm, 5 yıldır emekliyim. Evladımda 6 yıldır hizmet veriyor, terörle mücadelenin içinde. Allah'a şükür kendisi sağ, en azından sarılabileceğimiz bir evladımız var. Gidip kendisine sarılıp hep birlikte ayağı kaldıracağız evladımı."

Hakkari'de tedavisi süren Uzman Çavuş Yayla'nın hafta içinde Ankara GATA'ya sevk edileceği ve tedavisine bir süre burada devam devam edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR