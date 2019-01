O Kanun Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ), Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek. Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden (BSMV) istisna tutulacak. Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu (THK) ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek. Denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı yöndeki ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası " Türkiye 'deki müesseselerde denizaltına dalış yapanlar" ifadesi kullanılacak."TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU"Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası ise 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı."TERÖRİSTLE MÜCADELE KANUNU"Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin emniyetli şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Personel, bu ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için ücret veya katılım payı ödemeyecek."SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARDA GÖREVLENDİRME"TSK'de görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin, her an göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı kurumlarında görevlendirmesinin önü açılıyor. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler, diş tabipleri, sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ile yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla Sağlık Bakanlığında, üniversitelerde ise ilgili bakanların onayıyla görevlendirilebilecek."BÜYÜKELÇİLİK UNVANI, CUMHURBAŞKANINCA GERİ ALINMADIĞI SÜRECE DEVAM EDECEK"Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı sürece devam edecek."KDV MUAFİYETİ KANUNU"Yayımlanan Kanunla birlikte yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den istisna tutulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti olacak. Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında yer alacak. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici maddesinin uygulama süresi Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV'den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak."FİNANSAL İSTİKRAR İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN"Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu'nun adı "Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirildi. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ne üye kurum ile kuruluşlarla komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenecek. Buna göre Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla finansal kaynakların reel sektöre etkin şekilde dağıtılması, finansal sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması, sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması gibi durumlarda kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini tesis ederek, düzenlemelerin ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek. Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak."YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI BİN LİRADAN AZ OLMAYACAK"Kanunla, Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak."Üniversite isimlerinde değişiklik" İstanbul Bilim Üniversitesinin ismi "Demiroğlu Bilim Üniversitesi", Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi", Türk Kardiyoloji Vakfı ibaresi ise "Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı" olarak değiştirildi."İŞSİZLİK MAAŞINDA "120 GÜN ŞARTI" KALDIRILDI"Yayımlanan Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. İşsizlik maaşı almak için, "hizmet akdine tabi" çalışmak yeterli olacak. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırıldı."KİRA ARTIŞI KANUNU"Kira artışlarında esas alınacak orana ilişkin düzenleme Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici ikinci maddesine eklendi. Buna göre, Türk Borçlar Kanunu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak. Böylece tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılında 12 aylık TÜFE ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacak.(Musa Erdoğan/İHA)