O karantina gemisinde 70 yeni vaka daha kaydedildi - Son Dakika
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O karantina gemisinde 70 yeni vaka daha kaydedildi

18 dakika önce

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 70 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla gemideki toplam vaka sayısı 355'e yükseldi.

O karantina gemisinde 70 yeni vaka daha kaydedildi, System.String[]

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 70 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla gemideki toplam vaka sayısı 355'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemiden bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemide 70 yeni vakanın daha doğrulandığını açıkladı. Son vakalar gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısını 355'e çıkarırken, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 407'ye yükseldi.

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan gemideki vaka sayısı günden güne artıyor. Şimdiye dek kronik sağlık problemleri bulunan ve ileri yaştaki 11 yolcunun tahliye edildiği gemideki karantinanın 19 Şubat'ta sona ermesi bekleniyor. Virüsten enfekte olduktan sonra sağlık kuruluşlarına sevk edilen yolcular dışında gemide an itibarıyla yaklaşık 3 bin 300 yolcu ve mürettebat bulunuyor. Karantina altındaki gemi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinde de görülen korona virüsü nedeniyle ülkede şimdiye kadar 1 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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