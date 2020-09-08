O kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Midyat- Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 6 vatandaş, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Korona virüs nedeniyle tören düzenlenmeyen defin işlemine Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı da katıldı.
(Bilal Bedir - Özgür Kaya/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:02 - Kaynak: İHA
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