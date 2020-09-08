O kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Midyat- Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 6 vatandaş, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Korona virüs nedeniyle tören düzenlenmeyen defin işlemine Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar , İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı da katıldı.

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