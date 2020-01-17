O kazalar kgys tarafından görüntülendi - Son Dakika
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O kazalar kgys tarafından görüntülendi

6 saat önce

O kazalar KGYS tarafından görüntülendiSAKARYA'da 2020 yılının ilk 15 gününde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından saniye saniye görüntülendi.

O kazalar KGYS tarafından görüntülendi

SAKARYA'da 2020 yılının ilk 15 gününde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri arasında Sakarya'dan da 4 kaza yer alırken, bir çok farklı ilçede meydana gelen kazalarda sürücülerin kural ihlalleri ve dikkatsizlikleri yüzünden meydana gelen kazalarda çok sayıda sürücü yaralanırken maddi hasarda meydana geldi.

O kazalar kgys tarafından görüntülendi

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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