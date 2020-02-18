O kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bursa'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Motosiklet ve otomobilin çarpışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.



Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü İ.H.T. (32) A.T.'nin (70) kullandığı 34 DA 2026 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.H.T. ve arkasındaki M.Ö. yere savruldu. Yerde kıvranan gençlere vatandaşlar müdahale etti.



Aile hekimi olduğu öğrenilen bir doktor, olay yerinde ağır yaralanan İ.H.T.'yi otomobiliyle hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı ise ambulans ile sevk oldu.



Ağır yaralı olan gencin şu ana kadar 5 ameliyata girdiği de öğrenildi. - BURSA