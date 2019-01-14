Son Dakika Haberleri: O Kedi Orda Ne Arıyor!

O Kedi Orda Ne Arıyor!

1 saat önce

Sorunların ardı ardı kesilmeyen Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde şimdi de kantinde bir skandal ortaya çıktı.

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Hasta yakınların ziyaret öncesi veya ziyaret saatini beklediği, zaman zamanda hastaların gelip çay içtiği kantinde hijyenik olmayan görüntüler ortaya çıktı.

Bir hastanenin içi gibi hijyenik olması gereken kantinde; başı boş kedilerin gezmesi, birde bu yetmiyormuş gibi etrafa tuvaletini yapması ve dışarıda pis suların önünde dolaşarak; aynı kedinin gıda paketlerin üzerinde gezmesi adeta pes dedirtti. Olayla ilgili kantin işletmecisinin ise duyarsız olması, hasta yakınlarını adeta çileden çıkartı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:03 Kaynak: Bültenler

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