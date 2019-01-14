O Kedi Orda Ne Arıyor!

Hasta yakınların ziyaret öncesi veya ziyaret saatini beklediği, zaman zamanda hastaların gelip çay içtiği kantinde hijyenik olmayan görüntüler ortaya çıktı.

Bir hastanenin içi gibi hijyenik olması gereken kantinde; başı boş kedilerin gezmesi, birde bu yetmiyormuş gibi etrafa tuvaletini yapması ve dışarıda pis suların önünde dolaşarak; aynı kedinin gıda paketlerin üzerinde gezmesi adeta pes dedirtti. Olayla ilgili kantin işletmecisinin ise duyarsız olması, hasta yakınlarını adeta çileden çıkartı.