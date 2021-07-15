O kentte susuzluk alarmı - Son Dakika

O kentte susuzluk alarmı

Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban uyardı:

"Kaynak sularının yüzde 80'i tamamen kurudu"

"Susuzluğu önlemek için patates yerine daha az su tüketen ürünler ekilmeli"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, kentte açılan kaçak kuyular nedeniyle kentin su kaynaklarının büyük bölümünün tamamen kuruduğunu belirterek, yakın gelecekte susuzlukla karşı karşıya kalmamak için özellikle patates gibi çok su tüketen ürünlerin ekilmemesini önerdi.

Afyonkarahisar'da açılan kaçak kuyular nedeniyle kaynak sularının azaldığı yer altı sularının da çekildiği gözlenirken, kurak geçen bir yılın ardından kent yakın gelecekte susuzlukla karşı karşıya.

Susuzluğu gündeme getiren Başkan Çoban, kaynak sularında yüzde 80 oranında azalma olduğuna dikkat çekti. Başkan Çoban, "Son 2 yıldır, 3 yıldır ülkemizin içiresin de bulunduğu kuraklık özellikle şehrimizdeki kar yağışlarının az olması nedeniyle gerçekten köylerimizde artık kaynak sularının neredeyse yüzde 80'inin tamamı kurudu. Kimi yerinde yüzde 90'ına kadar kaynak sularımızın kuruduğu, ancak yüzde 10'u kadar bir suyun geldiğini görüyoruz. Yer altı sularında da her sene maalesef su motorlarımız daha aşağılara indirilmek zorunda kalınıyor yada yeni yeni sondajlar yapılma ihtiyacı doğuyor. Örneğin merkezimizin Bayramgazi köyünde, Köprülü köyünde geçen yıl yaptığımız sondajlarda yeterli su bulunmasına rağmen maalesef şuan ciddi su sıkıntısıyla karşılaşıyoruz" dedi.

"Patates su kaynaklarını tüketiyor"

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı bazı köylerinde son yıllarda patates ekiminin yapıldığını ve patatesin su kaynaklarını tükettiğini ifade eden Başkan Çoban, bunun için bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Çoban, "Bunun sebebi de Afyon merkeze bağlı bazı köylerimizde son 2-3 yıldır gerçekten birçok tarlada patates ekilmeye başlandı. Bu patates ekimi yapılırken Devlet su İşlerinden alınmış izinle yapılan sondajlar değil de kaçak sondajlarla maalesef tarlalarımız sulanıyor. Patates bitkisi de çok su çekiyor. Patates yerine çiftçimizin aynı geliri elde edebileceği alternatif ürünler bulunmalı, önerilmeli. Patates gibi çok su çeken, su kaynaklarımızı tüketen ürünler ekilmemeli" diye konuştu.

"Çok ciddi su sıkıntıları gelecekte bizi bekliyor olabilir"

Sondajların artık daha aşağılara indiğini de belirten Başkan Çoban şu ifadelere yer verdi:

"Eğer bu hızla gidersek sadece Afyonkarahisar'da değil, birçok ilimizde çok ciddi su sıkıntıları ortaya çıkacak. Allah inşallah bu yıl ve önümüzdeki senelerde böyle bir kuraklık yaşatmasın. Ama son 2-3 yıldır motorları daha aşağılara indire indire sondajdaki metremiz kalmadı diyebiliriz. Çok ciddi su sıkıntıları gelecekte bizi bekliyor olabilir. Şimdiden tedbir almak, Özel İdarelerin, Devlet Su İşlerimizin görevidir. Bu soruna dikkat çekerek tüm yetkililerin başta kendimiz olmak üzere daha hassas davranmaya davet ediyor.