O kırmızı elbiseyi 23 yıl sonra kızı giydi

HAYATININ EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİ

Henüz çocuk yaşta rol aldığı Pretty Baby adlı filmden başlayarak Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Brooke Shields, hayatının en heyecanlı günlerinden birini yaşadı. 56 yaşındaki Shields'in 18 yaşındaki kızı Rowan, liseden mezun oldu.

ŞİMDİ KIZI GİYDİ

Genç kız, o özel gün için de çok özel bir kıyafet seçimi yaptı. Annesi Brooke Shields'ın 23 yıl önce bir Altın Küre töreninde giydiği kırmızı gece elbisesini giydi. Bu seçim, Shields'i de hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Brooke Shields, kızı Rowan'ın mezuniyet töreni için seçtiği bu kırmızı elbiseyi 1998 yılında Altın Küre adayı olarak katıldığı bir törende giymişti. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında kızı Rowan'ın, yıllar önce kendisinin giydiği elbiseyle çekilen fotoğrafını paylaşıp duygusal bir mesaj yazdı.

1998 ALTIN KÜRE TÖRENİNDE GİYMİŞTİ

Brooke Shields "1998'de Altın Küre'ye aday gösterildiğimde bu elbiseyle gittiğim Altın Küre töreninin çok özel olduğunu düşünmüştüm. Fakat hiçbir şey, kızımın mezuniyet töreninde bu kıyafeti giydiğini görmeye hazırlayamazdı" diye yazdı. Bu paylaşıma Brooke Shields'in takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

ÇOCUK YILDIZ OLARAK ÜNLENDİ

1965 yılında dünyaya gelen Brooke Shields, küçük yaşta sinema dünyasında adını duyurdu. Tartışma yaratan 1978 tarihli Pretty Baby adlı filmle sinema serüvenine başlayan Shields, bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.

FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU

80'lerin ikinci yarısında üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.

TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI

Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı.

MICHAEL JACKSON İLE

Brooke Shields, bir dönem Michael Jackson ile olan yakınlığıyla da konuşulmuştu. Shields ile Jackson 1981 yılında tanıştılar. Her ne kadar resmi olarak aşkları doğrulanmasa da Jackson'ın Brooke Shields'e olan hayranlığını bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'ın defalarca kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini belirtmişti.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

2001'de yapımcı Chris Hency ile hayatını birleştiren Shields, iki çocuk annesi. Çiftin 18 yaşında Rowan ve Grier adında 15 yaşında iki tane kızı bulunuyor.