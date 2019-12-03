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O kitaplar köy okulundaki öğrencilere ulaştı

6 saat önce

Diyarbakır'da iki genç kızın köy okullarına kitap toplamak için düzenlediği konserden elde edilen 2 bin 500 kitap, köy okullarındaki öğrencilere ulaştı.

O kitaplar köy okulundaki öğrencilere ulaştı, System.String[]

Diyarbakır'da iki genç kızın köy okullarına kitap toplamak için düzenlediği konserden elde edilen 2 bin 500 kitap, köy okullarındaki öğrencilere ulaştı.


Diyarbakır'da Hatice Tunç ve Rojda Çakmak isimli genç kızlar bir ilke imza atmıştı. 2 arkadaş, 2018 O Ses Türkiye Yarışması'nda birinci olan Ferat Üngör ve 2019 O Ses Türkiye Yarışması'nda ilk elemeleri geçen Hayri Kasaç ile görüşerek projelerini anlattı. Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine kolları sıvayan genç kızlar, konser organize etti. Bu kapsamda konsere gelenlerden bilet yerine köy okullarına bağışlanmak üzere kitap alınacağını duyuran ikili, 500 kitap hedefledikleri etkinlikte 2 bin 500 kitap toplandı. O kitaplar genç kızlar tarafından köy okullarında okuyan çocuklara kavuştu. Okullarda kütüphaneler kuruldu, kitaplar yerleştirildi. İlk okuma dersine de projeye destek veren arkadaşlar öğrencilerle birlikte okudu. Sevinçleri gözlerinden okunan köy okullarında bulunan öğrenciler, mutluluklarını kitap okuyarak gösterdi. - DİYARBAKIR

Hatice Çarpar, Diyarbakır, Rojda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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