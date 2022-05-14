O koca psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı - Son Dakika

KONYA'da tartıştığı eşi Deniz N.'nin (33) kızına ve kendisine zarar vereceği endişiseyle eve almaması üzerine elindeki bıçağı polisi görünce kendi boğazına dayanan Zahit Deniz N., (35) psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Ulvi Sokakta bir sitenin 12'nci katında meydana geldi. Deniz N., belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Zahit Deniz N.'yi, kızı ve kendisine zarar vereceği düşüncesiyle kapıyı kilitleyip, eve almadı. Ardından polisi arayan Deniz N., eşinin kendisine ve kızına zarar vereceği ihbarında bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmanın koridorunda bekleyen Zahit Deniz N., ihbar üzerine gelen polisi görünce de elindeki bıçağı boğazına dayadı. Polis, Zahit Deniz N.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmaması üzerine Zahit Deniz N.'nin eve girip eşi ve kızına zarar verme ihtimaline karışı bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı. Çiftin evdeki kızları Zeynep N. (6), 12'nci kattaki evlerinin balkonundan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Panik atağı bulunan Deniz N. de polis eşliğinde evde bekletildi. Zahit Deniz N. ise 1,5 saatte teslim olması için ikna edildi. Anne ile kızı Zeynep N. de itfaiye ve güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Zahit N., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ve müzakereci polisin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu ikna olup teslim oldu. Zahit Deniz N., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrası evden çıkartılan Deniz N.'nin eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.PSİKİYATRİ KLİNİĞİ'NDE TEDAVİYE ALINDIDeniz N., polise verdiği ifadede, eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, tedaviyi kabul etmediğini ve son günlerde davranışlarının değiştiğini, kendisine ya da çocuklarına herhangi bir şiddette bulunmadığını söyledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Zahit N., hakkında intihara teşebbüs konusunda işlem başlatıldı. Cumhuriyet savcısı talimatıyla Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne götürülerek tedaviye alınan Zahit Deniz N.'ye doktor raporu sonrasında işlem başlatılacak.

Deniz N., ile kızı Zeynep'in ise evlerine döndüğü öğrenildi.