Son Dakika Haberleri: O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Haber

O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza kesildi

7 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde hamile sokak kedisine saldıran pitpulun sahibine 7 bin 802 TL para cezası verildi.

O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza kesildi, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde hamile sokak kedisine saldıran pitpulun sahibine 7 bin 802 TL para cezası verildi.

Selçuk Mahallesi'nde Ş.Y'nin gezdirdiği pitpul cinsi köpek, önüne çıkan hamile kediye saldırdı. O sırada orada bulunan hayvansever Furkan Selim Çetin tarafından kurtarılan kedi hemen veterinere götürüldü. Veteriner hekim Mehmet Sayılır, yaralı kediye ilk müdahaleyi yaptı. Karnında diş izleri bulunan kedi saatler sonra hayatını kaybetti. Öte yandan köpeğin sahibi Ş.Y'ye 7 bin 802 lira para cezası kesildi. - BURSA
İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanede skandal! Dört kaburgası kırılan gaziye sağlam raporu verilmiş
Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:21:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]