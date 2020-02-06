O köpek ölmek üzereyken bulunup, tedaviye alındı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletin arkasına bağlanıp, zorla götürülürken araç sürücüleri tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan köpek, hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulundu. Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen zavallı hayvan, götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Geçen 2 Şubat Pazar günü Aydın Denizli Karayolu'nda, bir kişinin, 09 R 4307 plakalı motosikletinin arkasını bağladığı köpeği zorla götürdüğünü gören çevredeki sürücüler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Paylaşımları ihbar eden polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Görüntülerden yola çıkan polis, motosiklet sürücüsünün A.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. A.Ç., polisteki ifadesinde, motosikleti yavaş sürdüğünü, köpeğin kendisinin olduğunu kesinlikle işkence yapmadığını, arazisine götürüp saldığını söyledi. 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilen A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından Aydın Hayvansevenler Derneği Başkanı ve Hayvan Hakları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Şenay Hastaoğlu Tekinbaş, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun jet hızıyla değiştirilmesi gerekir. Hayvanlara eziyet edenlerin Türk Ceza Kanuna göre yargılanmaları gerekiyor. Bu kişilere de hatırı sayılır cezalar verilmeli. Artık insanlarımızı daha duyarlı olmayı davet ediyorum" diye, tepkisini dile getirdi.

A.Ç.'nin arazisine bıraktığını söylediği köpeği, Hayvan Hakları Federasyonu Aydın İl Temsilciliği üyeleri tarafından Nazilli - Kuyacak Karayolu kenarında, dün, ölmek üzereyken bulundu. Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen köpek, hayvanseverler tarafından bir veteriner kliniğine götürülüp, tedaviye alındı. Köpeğin, motosiklet arkasında sürüklenerek götürülmesi nedeniyle yaralanan patilerinin asfalta oluşturduğu kan izleri, görenlerin yüreğini burktu.