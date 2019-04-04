O Köpek Sağlığına Kavuştu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaklaşık 2 yıldır karnında taşıdığı kist ile dolaşan sokak köpeği, veteriner tarafından tedavi edildikten sonra, hayırsever bir vatandaş tarafından sahiplendi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaklaşık 2 yıldır karnında taşıdığı kist ile dolaşan sokak köpeği, veteriner tarafından tedavi edildikten sonra, hayırsever bir vatandaş tarafından sahiplendi.



İlçeye bağlı Çukur Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıldır karnında taşıdığı kistle yürekleri burkan ve vatandaşların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından gündeme gelen sokak köpeğini bulmak için çalışmalar başlatıldı. Çevrede bir süredir aranan köpek, sonunda yetkililer tarafından yakalanarak veteriner hekime teslim edildi. Tedavi edilen ve bir kişi tarafından sahiplenilen köpek, sağlığına kavuşuyor.



Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, sokak köpeğinin yakalandığını ve tedavi edildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Geçtan açıklamasında, yakalanan köpeğin yetkililere tedavisinin yapılmak üzere teslim edildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte sokak hayvanları ile ilgili çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını kaydetti.



Sokak köpeğinin fotoğraflandığı ilk günden itibaren konunun takipçisi olan ve tedavisi sürecinde de Garip'in yanından ayrılmayan gönüllü yerel hayvanları koruma görevlisi Bilge Almak da, köpeğin karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık kistten kurtarılarak, hayırsever vatandaş Ayçin Çukur tarafından sahiplenildiğini belirtti. Sahiplendiği kişi tarafından Badem adı verilen köpeğin, zor bir ameliyattan geçtiğini de aktaran Almak, hayvanın yakın sürede sağlığına kavuşacağını da sözlerine ekledi. - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi

Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı!

Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak

Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi